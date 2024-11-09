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    • «Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

    «Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

    Слуцк
    09.11.2024, суббота, 14:00
    Беларусь. Высшая лига, 28 тур
    0 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Сморгонь
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Слуцк
    30
    Илья Брановец
    ВР
    18
    Григорий Мартьянов
    ЛЗ
    12
    Никита Былинкин
    ЦЗ
    15
    Андрей Рум
    ПЗ
    5
    Иван Михнюк
    ОП
    29
    Илья Дубинец
    ОП
    27
    Вадим Курлович
    ОП
    17
    Ilya Tishurov
    ЦП
    8
    Arthur Bougnone
    ЦП
    7
    Сергей Пушняков
    АП
    10
    Кирилл Цепенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Гуринович
    Сморгонь
    12
    Максим Азарко
    ВР
    44
    Терентий Луцевич
    ЦЗ
    4
    Алексей Шалашников
    ЦЗ
    3
    Кристиан Интсоен
    ЦЗ
    72
    Микаэль Аскаров
    ЦЗ
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    30
    Виталий Лихтин
    ОП
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    25
    Андрей Левковец
    ЦП
    2
    Mohamed Lamin Bamba
    ЦП
    10
    Кирилл Леонович
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Слуцк
    1
    Даниил Перов
    ВР
    77
    Иван Юрин
    ЛЗ
    2
    Владислав Карпеня
    ЦЗ
    6
    Михаил Сачковский
    ОП
    9
    Владислав Сычев
    ЦП
    78
    Владислав Ковалевич
    ПВ
    23
    Ярослав Яроцкий
    ПВ
    11
    Никита Мельников
    ЦФ
    31
    Арсений Ачаповский
    ЦФ
    Сморгонь
    1
    Иван Новичков
    ВР
    9
    Artem Glotko
    ЦЗ
    5
    Abdoul Aziz Toure
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    17
    Матвей Дуксо
    АП
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    23
    Павел Горбач
    ЦФ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    3-3-2-1-1
    30
    Брановец
    18
    Мартьянов
    12
    Былинкин
    15
    Рум
    5
    Михнюк
    29
    Дубинец
    27
    Курлович
    17
    8
    7
    Пушняков
    10
    Цепенков
    3-3-3-1
    12
    Азарко
    4
    Шалашников
    3
    Интсоен
    72
    Аскаров
    78
    Тишко
    30
    Лихтин
    44
    Луцевич
    27
    Гаевой
    25
    Левковец
    2
    10
    Леонович
    27
    Курлович
    9
    Сычев
    9
    Сычев
    27
    Курлович
    17
    11
    Мельников
    11
    Мельников
    17
    78
    Тишко
    5
    5
    78
    Тишко
    72
    Аскаров
    6
    Селезнев
    6
    Селезнев
    72
    Аскаров
    27
    Гаевой
    17
    Дуксо
    17
    Дуксо
    27
    Гаевой
    10
    Леонович
    23
    Горбач
    23
    Горбач
    10
    Леонович
    Остались в запасе
    Слуцк
    Сморгонь
    1
    Даниил Перов
    ВР
    77
    Иван Юрин
    ЛЗ
    2
    Владислав Карпеня
    ЦЗ
    6
    Михаил Сачковский
    ОП
    78
    Владислав Ковалевич
    ПВ
    23
    Ярослав Яроцкий
    ПВ
    31
    Арсений Ачаповский
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Гуринович
    1
    Иван Новичков
    ВР
    9
    Artem Glotko
    ЦЗ
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Остались в запасе
    1
    Даниил Перов
    ВР
    77
    Иван Юрин
    ЛЗ
    2
    Владислав Карпеня
    ЦЗ
    6
    Михаил Сачковский
    ОП
    78
    Владислав Ковалевич
    ПВ
    23
    Ярослав Яроцкий
    ПВ
    31
    Арсений Ачаповский
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Иван Новичков
    ВР
    9
    Artem Glotko
    ЦЗ
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Гуринович
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Статистика матча Слуцк - Сморгонь
    3
    Желтые карточки
    3
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Сморгони», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк»«Сморгонь»

    «Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 13:02
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