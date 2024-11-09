Слуцк
09.11.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
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Сморгонь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
18
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
17
Ilya Tishurov
ЦП
8
Arthur Bougnone
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
10
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Сморгонь
12
Максим Азарко
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
25
Андрей Левковец
ЦП
2
Mohamed Lamin Bamba
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
9
Artem Glotko
ЦЗ
5
Abdoul Aziz Toure
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
7
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Брановец
18
Мартьянов
12
Былинкин
15
Рум
5
Михнюк
29
Дубинец
27
Курлович
17
8
7
Пушняков
10
Цепенков
3-3-3-1
12
Азарко
4
Шалашников
3
Интсоен
72
Аскаров
78
Тишко
30
Лихтин
44
Луцевич
27
Гаевой
25
Левковец
2
10
Леонович
27
Курлович
9
Сычев
9
Сычев
27
Курлович
17
11
Мельников
11
Мельников
17
78
Тишко
5
5
78
Тишко
72
Аскаров
6
Селезнев
6
Селезнев
72
Аскаров
27
Гаевой
17
Дуксо
17
Дуксо
27
Гаевой
10
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
10
Леонович
Остались в запасе
Слуцк
Сморгонь
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Михаил Сачковский
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
1
Иван Новичков
ВР
9
Artem Glotko
ЦЗ
7
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Михаил Сачковский
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
9
Artem Glotko
ЦЗ
7
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Слуцк - Сморгонь
3
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Сморгони», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».