Победа «Спартака» в дерби, Бабичу разбили лицо, Слуцкий упустил чемпионство, гол Промеса и другие новости

Смирнов подробно описал внутренний конфликт в «Крыльях Советов».
Слуцкий упустил чемпионство в Китае.
Известен ответ Селихова на предложение от «Ростова».
Аморим запросил у «МЮ» трансфер игрока с опытом РПЛ.
Только одна команда идет в Первой лиге без поражений – под руководством экс-тренера «Спартака».
Второй гол Промеса в ОАЭ.
«Лас-Пальмас» выдвинул условие «Спартаку» для аренды Виллиана Жозе.
Реакция Тюкавина на интерес со стороны «Зенита».
Латышонок травмировался в матче с «Динамо Мх» и был заменен в первом тайме.
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ланс» (1:0).
В матче ЦСКА – «Спартак» случилась драка, Бабичу разбили лицо.
РПЛ. «Спартак» победил в гостях ЦСКА (2:0) в матче с 3 удалениями.
Экс-игрок ЦСКА Медина забил за шиворот Акинфееву и отпраздновал.