Победа «Спартака» в дерби, Бабичу разбили лицо, Слуцкий упустил чемпионство, гол Промеса и другие новости

Смирнов подробно описал внутренний конфликт в «Крыльях Советов».

Слуцкий упустил чемпионство в Китае.

Известен ответ Селихова на предложение от «Ростова».

Аморим запросил у «МЮ» трансфер игрока с опытом РПЛ.

Только одна команда идет в Первой лиге без поражений – под руководством экс-тренера «Спартака».

Второй гол Промеса в ОАЭ.

«Лас-Пальмас» выдвинул условие «Спартаку» для аренды Виллиана Жозе.

Реакция Тюкавина на интерес со стороны «Зенита».

Латышонок травмировался в матче с «Динамо Мх» и был заменен в первом тайме.

Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ланс» (1:0).

В матче ЦСКА – «Спартак» случилась драка, Бабичу разбили лицо.

РПЛ. «Спартак» победил в гостях ЦСКА (2:0) в матче с 3 удалениями.

Экс-игрок ЦСКА Медина забил за шиворот Акинфееву и отпраздновал.