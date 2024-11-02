⚡️ РПЛ. «Спартак» победил в гостях ЦСКА (2:0) в матче с 3 удалениями

«Спартак» в 14-м туре РПЛ удержал победу над ЦСКА. Гостям хватило голов Тео Бонгонда и Хесуса Медины.

Во втором тайме была драка. В итоге арбитр Алексей Сухой трижды показал красную карточку.

«Спартак» поднялся на пятое место, опередив ЦСКА.

Россия. РПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бонгонда, 45; 0:2 – Медина, 90+9.

Удаления: Виллиан, 57; Обляков, 84 (вторая ж.к.) – Литвинов, 60.

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