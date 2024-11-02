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    • ⚡️ РПЛ. «Спартак» победил в гостях ЦСКА (2:0) в матче с 3 удалениями

    ⚡️ РПЛ. «Спартак» победил в гостях ЦСКА (2:0) в матче с 3 удалениями

    «Спартак» в 14-м туре РПЛ удержал победу над ЦСКА. Гостям хватило голов Тео Бонгонда и Хесуса Медины.

    Во втором тайме была драка. В итоге арбитр Алексей Сухой трижды показал красную карточку.

    «Спартак» поднялся на пятое место, опередив ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бонгонда, 45; 0:2 – Медина, 90+9.

    Удаления: Виллиан, 57; Обляков, 84 (вторая ж.к.) – Литвинов, 60.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 22:43
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    Комментарии (130)
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    DeStar
    1730584142
    матч не смотрел ,а жаль, видимо была жара. Я не ЗА все эти стычки и прочее, но эмоции в матче были, и явно передавались зрителям
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    За Московский ЦСКА
    1730584599
    Спартаковцы, не радуйтесь. Все вам вернется с лихвой. Да, сегодня ЦСКА был не достоин даже ничьи. Но в очередной раз убеждает ваша свиная сущность. Вы не умеете выигрывать достойно. Кроме унижений соперника, который вам проиграл, у вас нет больше ничего. У вас нет достоинства. Вам все вернется.
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    vvv123
    1730584787
    Морковские команды начали играть в антифутбол? Точнее, в мордубол?
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    шахта Заполярная
    1730586385
    Что тут понаписали болотные - это все не от большого ума. Я жду что напишет главный эксперт по Спартаку червякченко. Вот где интересно почитать, сколько грязи на этот раз выльет. Читаешь его галиматью и слышно как его пукан трещит и взрывается
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    Лицом_на_клаве
    1730605084
    А что Спартак пенальти не бил? Это 1 матч, где им не дали левый пенальти.
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    Каратель помойников
    1730608291
    Как тут гавроша и его клоны пляшут-извиваются)))любо-дорого посмотреть))) ну секелоиды они и в Питере секелоиды)
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    Oldtrafford83
    1730612185
    Спартачей с победой, второй гол коням смотрелся издевательски)
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    Цугундeр
    1730612748
    )) Отличные комменты ! Ферма "Розовый плюсик " работает исправно.)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1730614511
    Спартак позор страны
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    =Cпартак=
    1730691270
    всех с победой а на неадекватов этото сайта зенита плевать.не захлебнитесь своей желчью хахахаххах
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