Смирнов подробно описал внутренний конфликт в «Крыльях Советов»

Юрист и агент Антон Смирнов прояснил внутреннюю ситуацию в «Крыльях Советов».

«В Самаре ситуация следующая.

Новый губернатор Вячеслав Федорищев очень хочет почистить руководящие клубные ряды.

Но этого очень не желает местная элита. В частности, руководство АО КБ «Солидарность», руководители которого входят в совет директоров клуба: Арбузов Вячеслав Петрович, председатель правления банка и Сойфер Максим Викторович, заместитель председателя правления, первый вице-президент банка.

Банк заинтересован, чтобы у руля клуба продолжал оставаться ... Руслан Алиев, советник генерального директора Вадима Андреева по спортивным вопросам, а тот, естественно топит за Вадима Андреев, который в свою очередь не хочет ухода спортивного директора Сергея Корниленко, Игоря Осинькина и так далее.

В общем и целом идeт конфликт. Говорят, что даже Николая Ларина просто так убрать не дают.

В этом контексте увольнение Корниленко – это первый пробный шар, которым губернатор Федорищев пытается развалить созданную пирамиду и положение дел в клубе.

А местные элиты, пресса и подкармливаемые болельщики очень сильно топят за Осинькина и Ко», – написал Смирнов.