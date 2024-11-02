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    • Смирнов подробно описал внутренний конфликт в «Крыльях Советов»

    Смирнов подробно описал внутренний конфликт в «Крыльях Советов»

    Юрист и агент Антон Смирнов прояснил внутреннюю ситуацию в «Крыльях Советов».

    «В Самаре ситуация следующая.

    Новый губернатор Вячеслав Федорищев очень хочет почистить руководящие клубные ряды.

    Но этого очень не желает местная элита. В частности, руководство АО КБ «Солидарность», руководители которого входят в совет директоров клуба: Арбузов Вячеслав Петрович, председатель правления банка и Сойфер Максим Викторович, заместитель председателя правления, первый вице-президент банка.

    Банк заинтересован, чтобы у руля клуба продолжал оставаться ... Руслан Алиев, советник генерального директора Вадима Андреева по спортивным вопросам, а тот, естественно топит за Вадима Андреев, который в свою очередь не хочет ухода спортивного директора Сергея Корниленко, Игоря Осинькина и так далее.

    В общем и целом идeт конфликт. Говорят, что даже Николая Ларина просто так убрать не дают.

    В этом контексте увольнение Корниленко – это первый пробный шар, которым губернатор Федорищев пытается развалить созданную пирамиду и положение дел в клубе.

    А местные элиты, пресса и подкармливаемые болельщики очень сильно топят за Осинькина и Ко», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    02.11.2024 09:18
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1730533509
    А Смирнов за кого топит? Там же "сложившийся коллектив единомышленников",ведущий самарский футбол в светлое будущее"! А аргументов,почему надо их разогнать и разобщить,Смирнов не привёл.Как и того,кто спасёт клуб .
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    FCSpartakM
    1730533523
    Команда барахтается в середине, а даже чаще ниже этой середины. По составу примерно как Ростов. Я хз, кто ведется на пыль в виде Осинькина и его результатов. Команду барахтает, а бабки выделяются из бюджета на корм тренера, агента из Чертаново, который так же капусту рубит на трансферах в Самару. Такие связи нужно строить в частных сферах, а не за счет области. Гос клуб должен растить своих. А если бы Акрон еще финансировался от области?
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    Бар1
    1730537367
    клуб надо поддерживать на уровне местного правительства,предприятиями и банками ,а не гафкаться по мелочи,тогда и результат будет,как зенит все поддерживают. Пораспродали всех своих лучших игроков,а в результате это принесло вред и игрокам и клубу,Соболев перестал играть ,Зинковский на скамейку сел ,Сергеев посидел несколько лет на скамейке и назад вернулся.Это порочная политика -распродавать лучших игроков. Крышу постройте черти стадиону,тогда продлится футбольный сезон команды,тогда и команда играть лучше будет.
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    zigbert
    1730555566
    Такая ситуация не на пользу клубу. Если высшие руководители Самары не придут к единому мнению то вряд ли придется ждать чего то хорошего.
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