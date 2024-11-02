3 ноября на стадионе «Центральный» пройдет матч 27-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Гомель» встретится с «Ислочью». Оба коллектива демонстрируют интересные серии и находятся в поиске победы для улучшения своих позиций в турнирной таблице.

«Гомель»

«Гомель» занимает 6-е место с 39 очками и находится в хорошей форме: команда не проигрывает в пяти последних матчах, включая победу над «Витебском» (1:0). В последних пяти играх коллектив забил 7 голов и пропустил 4, что подчеркивает их стабильность как в атаке, так и в обороне. Команда отличается способностью удерживать результат, демонстрируя эффективную игру на контратаках и при стандартных положениях.

Последние матчи «Гомеля»:

«Ислочь»

«Ислочь» занимает 9-е место с 34 очками и продолжает бороться за место в верхней части таблицы. Команда выиграла последний матч у «Нафтана» (3:0), что может придать уверенности перед выездной игрой. В последних пяти встречах «Ислочь» забила 9 голов, но также пропустила 9, демонстрируя нестабильность в обороне. Александр Шестюк, лучший бомбардир команды с 12 голами, остается главным оружием в атаке.

Последние матчи «Ислочи»:

Личные встречи

В последних матчах противостояние было напряженным. «Ислочь» выиграла три последних очных матча, включая победу в июне 2024 года (1:0). Однако история матчей также показывает, что «Гомель» способен доставить сопернику проблемы, особенно на своем поле.

Последние личные встречи:

Высшая лига, июнь 2024: «Ислочь» 1:0 «Гомель»

Высшая лига, ноябрь 2023: «Гомель» 0:2 «Ислочь»

Высшая лига, июнь 2023: «Ислочь» 3:1 «Гомель»

Статистика

«Гомель»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Ислочь»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Гомель» – «Ислочь»

Учитывая текущую форму обеих команд и их результаты в последних матчах, ожидается напряженная игра с возможностью обмена голами. «Гомель» имеет преимущество домашнего поля, что может сыграть решающую роль, однако «Ислочь» способна удивить и проявить агрессию в атаке.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Победа «Гомеля» с форой (0) – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится напряженная ничья с результативной игрой.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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