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    • Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Ислочь», Высшая лига Беларуси, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Ислочь», Высшая лига Беларуси, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Центральный» пройдет матч 27-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Гомель» встретится с «Ислочью». Оба коллектива демонстрируют интересные серии и находятся в поиске победы для улучшения своих позиций в турнирной таблице.

    «Гомель»

    «Гомель» занимает 6-е место с 39 очками и находится в хорошей форме: команда не проигрывает в пяти последних матчах, включая победу над «Витебском» (1:0). В последних пяти играх коллектив забил 7 голов и пропустил 4, что подчеркивает их стабильность как в атаке, так и в обороне. Команда отличается способностью удерживать результат, демонстрируя эффективную игру на контратаках и при стандартных положениях.

    Последние матчи «Гомеля»:

    • «Витебск» 0:1 «Гомель»
    • «Гомель» 1:1 «Днепр Могилев»
    • БАТЭ 0:1 «Гомель» (товарищеский матч)
    • «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Гомель»
    • «Гомель» 2:1 «Динамо Брест»

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает 9-е место с 34 очками и продолжает бороться за место в верхней части таблицы. Команда выиграла последний матч у «Нафтана» (3:0), что может придать уверенности перед выездной игрой. В последних пяти встречах «Ислочь» забила 9 голов, но также пропустила 9, демонстрируя нестабильность в обороне. Александр Шестюк, лучший бомбардир команды с 12 голами, остается главным оружием в атаке.

    Последние матчи «Ислочи»:

    Личные встречи

    В последних матчах противостояние было напряженным. «Ислочь» выиграла три последних очных матча, включая победу в июне 2024 года (1:0). Однако история матчей также показывает, что «Гомель» способен доставить сопернику проблемы, особенно на своем поле.

    Последние личные встречи:

    • Высшая лига, июнь 2024: «Ислочь» 1:0 «Гомель»
    • Высшая лига, ноябрь 2023: «Гомель» 0:2 «Ислочь»
    • Высшая лига, июнь 2023: «Ислочь» 3:1 «Гомель»

    Статистика

    «Гомель»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Ислочь»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Гомель» – «Ислочь»

    Учитывая текущую форму обеих команд и их результаты в последних матчах, ожидается напряженная игра с возможностью обмена голами. «Гомель» имеет преимущество домашнего поля, что может сыграть решающую роль, однако «Ислочь» способна удивить и проявить агрессию в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Гомеля» с форой (0) – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится напряженная ничья с результативной игрой.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    «Гомель» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 12:05
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