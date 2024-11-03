Составы команд
Гомель
Гомель
4-2-2-2
21
Нечаев
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
20
Алиу
7
Нето
37
Давискиба
2
Рылач
11
Антилевский
11
Эффаге
3-2-2-2-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
77
Кравченко
6
Гоманов
21
Журавлев
70
Бутько
11
Антилевский
17
Потапенко
17
Потапенко
11
Антилевский
7
Нето
9
Грищенко
9
Грищенко
7
Нето
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Гомель - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Ислочи», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»