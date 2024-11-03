Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гомель» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Гомель» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 15:50
Гомель
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ислочь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
7
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
4-2-2-2
21
Нечаев
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
20
Алиу
7
Нето
37
Давискиба
2
Рылач
11
Антилевский
11
Эффаге
3-2-2-2-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
77
Кравченко
6
Гоманов
21
Журавлев
70
Бутько
11
Антилевский
17
Потапенко
17
Потапенко
11
Антилевский
7
Нето
9
Грищенко
9
Грищенко
7
Нето
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Гомель - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Ислочи», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Ислочь»

«Гомель» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Гомель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+