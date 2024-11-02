Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Ренн», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Ренн», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» «Осер» примет «Ренн» в рамках 10-го тура Лиги 1. Ожидается напряженная встреча, в которой обе команды будут бороться за важные очки.

    «Осер»

    «Осер» занимает 13-е место с 10 очками и показывает хорошую атакующую игру, забивая в последних пяти матчах. Команда в последних встречах продемонстрировала как свои сильные стороны в атаке, забив 10 голов, так и слабости в обороне, пропустив 9 голов. Лидером нападения остается Хамед Траоре, который забил 4 гола в 7 матчах. Однако команда испытывает трудности в защите, что делает ее уязвимой.

    Последние матчи «Осера»:

    «Ренн»

    «Ренн» идет на 11-м месте с 11 очками и не демонстрирует стабильной игры в этом сезоне. Несмотря на недавнюю победу над «Гавром» (1:0), команда слабо выступает на выезде, не выигрывая в последних 7 матчах. Людовик Блас, забивший 3 гола, продолжает быть важным звеном в атаке. Команда регулярно пропускает, что может стать проблемой против атакующего «Осера».

    Последние матчи «Ренна»:

    Личные встречи

    «Ренн» имеет преимущество в последних встречах, не проигрывая «Осеру» в 6 матчах подряд. Последняя игра на стадионе «Аббе-Дешам» завершилась нулевой ничьей, что подчеркивает осторожный подход команд к очным противостояниям.

    Последние встречи:

    • «Осер» 0:0 «Ренн» (2023)
    • «Ренн» 5:0 «Осер» (2022)
    • «Осер» 0:1 «Ренн» (Кубок, 2014)

    Статистика

    «Осер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Ренн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Осер» – «Ренн»

    С учетом текущей формы команд и статистики, ожидается игра с шансами на голы с обеих сторон. «Осер» на домашнем стадионе стремится использовать свои атакующие возможности, а «Ренн» попытается реализовать свою серию голов в матчах.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 