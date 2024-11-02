3 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» «Осер» примет «Ренн» в рамках 10-го тура Лиги 1. Ожидается напряженная встреча, в которой обе команды будут бороться за важные очки.
«Осер»
«Осер» занимает 13-е место с 10 очками и показывает хорошую атакующую игру, забивая в последних пяти матчах. Команда в последних встречах продемонстрировала как свои сильные стороны в атаке, забив 10 голов, так и слабости в обороне, пропустив 9 голов. Лидером нападения остается Хамед Траоре, который забил 4 гола в 7 матчах. Однако команда испытывает трудности в защите, что делает ее уязвимой.
Последние матчи «Осера»:
- «Лион» 2:2 «Осер»
- «Осер» 2:1 «Реймс»
- «Сент-Этьен» 3:1 «Осер»
- «Осер» 3:0 «Брест»
- «Монпелье» 3:2 «Осер»
«Ренн»
«Ренн» идет на 11-м месте с 11 очками и не демонстрирует стабильной игры в этом сезоне. Несмотря на недавнюю победу над «Гавром» (1:0), команда слабо выступает на выезде, не выигрывая в последних 7 матчах. Людовик Блас, забивший 3 гола, продолжает быть важным звеном в атаке. Команда регулярно пропускает, что может стать проблемой против атакующего «Осера».
Последние матчи «Ренна»:
Личные встречи
«Ренн» имеет преимущество в последних встречах, не проигрывая «Осеру» в 6 матчах подряд. Последняя игра на стадионе «Аббе-Дешам» завершилась нулевой ничьей, что подчеркивает осторожный подход команд к очным противостояниям.
Последние встречи:
- «Осер» 0:0 «Ренн» (2023)
- «Ренн» 5:0 «Осер» (2022)
- «Осер» 0:1 «Ренн» (Кубок, 2014)
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Ренн»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Осер» – «Ренн»
С учетом текущей формы команд и статистики, ожидается игра с шансами на голы с обеих сторон. «Осер» на домашнем стадионе стремится использовать свои атакующие возможности, а «Ренн» попытается реализовать свою серию голов в матчах.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.