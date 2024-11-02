3 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» «Осер» примет «Ренн» в рамках 10-го тура Лиги 1. Ожидается напряженная встреча, в которой обе команды будут бороться за важные очки.

«Осер»

«Осер» занимает 13-е место с 10 очками и показывает хорошую атакующую игру, забивая в последних пяти матчах. Команда в последних встречах продемонстрировала как свои сильные стороны в атаке, забив 10 голов, так и слабости в обороне, пропустив 9 голов. Лидером нападения остается Хамед Траоре, который забил 4 гола в 7 матчах. Однако команда испытывает трудности в защите, что делает ее уязвимой.

Последние матчи «Осера»:

«Ренн»

«Ренн» идет на 11-м месте с 11 очками и не демонстрирует стабильной игры в этом сезоне. Несмотря на недавнюю победу над «Гавром» (1:0), команда слабо выступает на выезде, не выигрывая в последних 7 матчах. Людовик Блас, забивший 3 гола, продолжает быть важным звеном в атаке. Команда регулярно пропускает, что может стать проблемой против атакующего «Осера».

Последние матчи «Ренна»:

Личные встречи

«Ренн» имеет преимущество в последних встречах, не проигрывая «Осеру» в 6 матчах подряд. Последняя игра на стадионе «Аббе-Дешам» завершилась нулевой ничьей, что подчеркивает осторожный подход команд к очным противостояниям.

Последние встречи:

«Осер» 0:0 «Ренн» (2023)

«Ренн» 5:0 «Осер» (2022)

«Осер» 0:1 «Ренн» (Кубок, 2014)

Статистика

«Осер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Ренн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Осер» – «Ренн»

С учетом текущей формы команд и статистики, ожидается игра с шансами на голы с обеих сторон. «Осер» на домашнем стадионе стремится использовать свои атакующие возможности, а «Ренн» попытается реализовать свою серию голов в матчах.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.