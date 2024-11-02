Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Аталанта», Серия А, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Аталанта», Серия А, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Сан-Паоло» «Наполи» примет «Аталанту» в рамках 11-го тура Серии А. Ожидается яркая встреча двух команд, находящихся в отличной форме.

    «Наполи»

    «Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками и одержал победу в последних пяти матчах. Команда показывает уверенную игру в обороне, не пропуская в последних трех встречах. В атаке выделяется Хвича Кварацхелия, который забил 5 голов в 12 матчах. Средняя результативность «Наполи» составляет 1.80 гола за матч. Команда также не уступала на своем поле в последних шести матчах.

    Последние матчи «Наполи»:

    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает 3-е место с 19 очками и побеждает в четырех последних матчах. Команда забивает больше всех в турнире – 26 голов в 10 матчах, а лучшим бомбардиром является Матео Ретеги с 10 голами. В последних пяти играх «Аталанта» забила 15 голов и пропустила всего 2, демонстрируя мощное нападение и надежную защиту.

    Последние матчи «Аталанты»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что «Наполи» и «Аталанта» часто играют результативные матчи. В последнем противостоянии в марте 2024 года «Аталанта» победила на выезде со счетом 3:0. Однако, «Наполи» выиграл три из последних пяти встреч.

    Последние встречи:

    • «Наполи» 0:3 «Аталанта»
    • «Аталанта» 1:2 «Наполи»
    • «Наполи» 2:0 «Аталанта»

    Статистика

    «Наполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
    • Серия побед: 5 матчей подряд

    «Аталанта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Наполи» – «Аталанта»

    Матч обещает быть зрелищным, с обилием моментов и голов. «Наполи» имеет преимущество домашнего поля и стабильность в обороне, но «Аталанта» покажет свою агрессивную атаку. Ожидается открытая игра, в которой обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Наполи» – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущей формы и результативности команд, вероятен результат с минимальным перевесом в пользу хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за 8.00.

    Новости по теме
    Конте прокомментировал разгром от «Аталанты»
    Серия А. «Наполи» дома разгромно проиграл «Аталанте» (0:3)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 