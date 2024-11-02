3 ноября на стадионе «Сан-Паоло» «Наполи» примет «Аталанту» в рамках 11-го тура Серии А. Ожидается яркая встреча двух команд, находящихся в отличной форме.
«Наполи»
«Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками и одержал победу в последних пяти матчах. Команда показывает уверенную игру в обороне, не пропуская в последних трех встречах. В атаке выделяется Хвича Кварацхелия, который забил 5 голов в 12 матчах. Средняя результативность «Наполи» составляет 1.80 гола за матч. Команда также не уступала на своем поле в последних шести матчах.
Последние матчи «Наполи»:
- «Милан» 0:2 «Наполи»
- «Наполи» 1:0 «Лечче»
- «Эмполи» 0:1 «Наполи»
- «Наполи» 3:1 «Комо»
- «Наполи» 2:0 «Монца»
«Аталанта»
«Аталанта» занимает 3-е место с 19 очками и побеждает в четырех последних матчах. Команда забивает больше всех в турнире – 26 голов в 10 матчах, а лучшим бомбардиром является Матео Ретеги с 10 голами. В последних пяти играх «Аталанта» забила 15 голов и пропустила всего 2, демонстрируя мощное нападение и надежную защиту.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Аталанта» 2:0 «Монца»
- «Аталанта» 6:1 «Верона»
- «Аталанта» 0:0 «Селтик» (Лига чемпионов)
- «Венеция» 0:2 «Аталанта»
- «Аталанта» 5:1 «Дженоа»
Личные встречи
История личных встреч показывает, что «Наполи» и «Аталанта» часто играют результативные матчи. В последнем противостоянии в марте 2024 года «Аталанта» победила на выезде со счетом 3:0. Однако, «Наполи» выиграл три из последних пяти встреч.
Последние встречи:
- «Наполи» 0:3 «Аталанта»
- «Аталанта» 1:2 «Наполи»
- «Наполи» 2:0 «Аталанта»
Статистика
«Наполи»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия побед: 5 матчей подряд
«Аталанта»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия забитых голов: 7 матчей подряд
Прогноз на матч «Наполи» – «Аталанта»
Матч обещает быть зрелищным, с обилием моментов и голов. «Наполи» имеет преимущество домашнего поля и стабильность в обороне, но «Аталанта» покажет свою агрессивную атаку. Ожидается открытая игра, в которой обе команды смогут отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Наполи» – коэффициент 2.30
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущей формы и результативности команд, вероятен результат с минимальным перевесом в пользу хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за 8.00.