3 ноября на стадионе «Сан-Паоло» «Наполи» примет «Аталанту» в рамках 11-го тура Серии А. Ожидается яркая встреча двух команд, находящихся в отличной форме.

«Наполи»

«Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками и одержал победу в последних пяти матчах. Команда показывает уверенную игру в обороне, не пропуская в последних трех встречах. В атаке выделяется Хвича Кварацхелия, который забил 5 голов в 12 матчах. Средняя результативность «Наполи» составляет 1.80 гола за матч. Команда также не уступала на своем поле в последних шести матчах.

Последние матчи «Наполи»:

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 3-е место с 19 очками и побеждает в четырех последних матчах. Команда забивает больше всех в турнире – 26 голов в 10 матчах, а лучшим бомбардиром является Матео Ретеги с 10 голами. В последних пяти играх «Аталанта» забила 15 голов и пропустила всего 2, демонстрируя мощное нападение и надежную защиту.

Последние матчи «Аталанты»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Наполи» и «Аталанта» часто играют результативные матчи. В последнем противостоянии в марте 2024 года «Аталанта» победила на выезде со счетом 3:0. Однако, «Наполи» выиграл три из последних пяти встреч.

Последние встречи:

Статистика

«Наполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Серия побед: 5 матчей подряд

«Аталанта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Наполи» – «Аталанта»

Матч обещает быть зрелищным, с обилием моментов и голов. «Наполи» имеет преимущество домашнего поля и стабильность в обороне, но «Аталанта» покажет свою агрессивную атаку. Ожидается открытая игра, в которой обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Наполи» – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущей формы и результативности команд, вероятен результат с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за 8.00.