Анчелотти прокомментировал 0:4 «Реала» от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 11-го тура Примеры против «Барселоны» (0:4).
- Дубль оформил Роберт Левандовски.
- Он признан лучшим в матче.
«Это была равная игра, у нас были моменты, в первом тайме мы показали хорошую интенсивность, могли забить, не хватило точности. Мне понравилась команда в первой половине.
Затем два гола «Барселоны» лишили нас сил. У нас появились свободные зоны, мы рисковали в обороне, соперник создавал моменты в контратаках.
Благодарю болельщиков, они поддерживали до 90-й минуты. Нам нужно забыть последние полчаса. До них мы играли хорошо.
Когда мы последний раз уступали «Барселоне» 0:4, в том сезоне мы выиграли Примеру и Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти.
- «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 6 очков.
Источник: Marca