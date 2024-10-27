Анчелотти прокомментировал 0:4 «Реала» от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 11-го тура Примеры против «Барселоны» (0:4).

Дубль оформил Роберт Левандовски.

Он признан лучшим в матче.

«Это была равная игра, у нас были моменты, в первом тайме мы показали хорошую интенсивность, могли забить, не хватило точности. Мне понравилась команда в первой половине.

Затем два гола «Барселоны» лишили нас сил. У нас появились свободные зоны, мы рисковали в обороне, соперник создавал моменты в контратаках.

Благодарю болельщиков, они поддерживали до 90-й минуты. Нам нужно забыть последние полчаса. До них мы играли хорошо.

Когда мы последний раз уступали «Барселоне» 0:4, в том сезоне мы выиграли Примеру и Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти.