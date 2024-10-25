Погба может перейти к Роналду в «Аль-Наср»

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику Полю Погба.

Французский полузащитник отбывает допинговую дисквалификацию. Он вернется на поле не раньше марта 2025 года, но уже в январе сможет приступить к тренировкам.

Погба играл вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22, и у них сохранились хорошие отношения.

В числе претендентов на хавбека упоминаются французский «Марсель» и «Лос-Анджелес» из МЛС.