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    • Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Лечче», Серия А, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Лечче», Серия А, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» примет «Лечче» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды находятся в непростой ситуации и стремятся укрепить свое положение в турнирной таблице. Этот матч обещает быть тактическим противостоянием с высокой вероятностью борьбы на каждом участке поля.

    «Болонья»

    «Болонья» стабильно набирает очки, занимая 11-е место с 12 очками. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая уже семь матчей подряд в рамках Серии А. В предыдущем туре «Болонья» уверенно победила «Кальяри» со счетом 2:0, что придает им дополнительную уверенность перед домашним матчем. Лучший бомбардир, Риккардо Орсолини, уже забил три гола, и именно он может стать ключевой фигурой в атаке. При этом игра в обороне остается важным аспектом для команды, которая пропустила шесть голов в последних пяти матчах, что требует более организованной игры на задней линии.

    Последние матчи «Болоньи»:

    «Лечче»

    «Лечче» на данный момент находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 8 очками. Последние игры для команды сложились тяжело, несмотря на недавнюю победу над «Вероной» со счетом 1:0. «Лечче» испытывает значительные проблемы с результативностью: в последних пяти матчах команда смогла забить лишь один гол. Защита также оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов за тот же период показывают, что оборона нуждается в значительном усилении. Никола Крстович с тремя голами является лидером в атаке, но его усилий пока недостаточно для регулярного успеха команды.

    Последние матчи «Лечче»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Болонья» выглядит заметно сильнее, не проигрывая в семи последних матчах против «Лечче». Команда часто демонстрировала результативную игру, забивая минимум два гола в матчах с этим соперником. «Лечче» испытывает трудности на выезде, и серия поражений в гостях только подтверждает их нестабильность.

    Последние встречи:

    • «Болонья» 4:0 «Лечче»
    • «Лечче» 1:1 «Болонья»
    • «Лечче» 2:3 «Болонья»

    Статистика

    «Болонья»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забила 4 гола в последних 5 играх
    • Пропустила 6 голов в последних 5 играх
    • Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А

    «Лечче»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 2.20
    • Забила 1 гол в последних 5 играх
    • Пропустила 11 голов в последних 5 играх
    • Проиграла 3 последних матча на выезде

    Прогноз на матч «Болонья» – «Лечче»

    «Болонья» выглядит более стабильной и уверенной командой перед этим матчем, особенно играя на своeм поле. «Лечче» испытывает серьезные трудности в атаке и защите, что может сыграть на руку хозяевам. Вероятнее всего, «Болонья» сумеет использовать свои моменты и добиться победы с минимальным счeтом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Болоньи» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Болоньи» со счeтом 2:0. Рекомендация: 2:0 в пользу «Болоньи» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 10:58
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