2 ноября на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» примет «Лечче» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды находятся в непростой ситуации и стремятся укрепить свое положение в турнирной таблице. Этот матч обещает быть тактическим противостоянием с высокой вероятностью борьбы на каждом участке поля.

«Болонья»

«Болонья» стабильно набирает очки, занимая 11-е место с 12 очками. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая уже семь матчей подряд в рамках Серии А. В предыдущем туре «Болонья» уверенно победила «Кальяри» со счетом 2:0, что придает им дополнительную уверенность перед домашним матчем. Лучший бомбардир, Риккардо Орсолини, уже забил три гола, и именно он может стать ключевой фигурой в атаке. При этом игра в обороне остается важным аспектом для команды, которая пропустила шесть голов в последних пяти матчах, что требует более организованной игры на задней линии.

Последние матчи «Болоньи»:

«Лечче»

«Лечче» на данный момент находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 8 очками. Последние игры для команды сложились тяжело, несмотря на недавнюю победу над «Вероной» со счетом 1:0. «Лечче» испытывает значительные проблемы с результативностью: в последних пяти матчах команда смогла забить лишь один гол. Защита также оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов за тот же период показывают, что оборона нуждается в значительном усилении. Никола Крстович с тремя голами является лидером в атаке, но его усилий пока недостаточно для регулярного успеха команды.

Последние матчи «Лечче»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Болонья» выглядит заметно сильнее, не проигрывая в семи последних матчах против «Лечче». Команда часто демонстрировала результативную игру, забивая минимум два гола в матчах с этим соперником. «Лечче» испытывает трудности на выезде, и серия поражений в гостях только подтверждает их нестабильность.

Последние встречи:

Статистика

«Болонья»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20

Забила 4 гола в последних 5 играх

Пропустила 6 голов в последних 5 играх

Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А

«Лечче»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 2.20

Забила 1 гол в последних 5 играх

Пропустила 11 голов в последних 5 играх

Проиграла 3 последних матча на выезде

Прогноз на матч «Болонья» – «Лечче»

«Болонья» выглядит более стабильной и уверенной командой перед этим матчем, особенно играя на своeм поле. «Лечче» испытывает серьезные трудности в атаке и защите, что может сыграть на руку хозяевам. Вероятнее всего, «Болонья» сумеет использовать свои моменты и добиться победы с минимальным счeтом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Болоньи» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Болоньи» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Болоньи» со счeтом 2:0. Рекомендация: 2:0 в пользу «Болоньи» за 6.50.