Бруней отправит на матч с Россией второй состав, «Спартак» приближается к покупке Пиняева, следующий тренер «Реала» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 01:30
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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1730441290
    Карпину надо обязательно вызвать тоже второй состав и Дзюбу пусть он им штук пять вколотит и наконец побьёт рекорд и успокоится и пойдёт в народные депутаты
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