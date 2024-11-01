Бруней отправит на матч с Россией второй состав, «Спартак» приближается к покупке Пиняева, следующий тренер «Реала» и другие новости

«Спартак» приближается к покупке Пиняева и уходу Зиньковского

В «Спортинге» отреагировали на желание Юрана возглавить команду

Спартаковец Барко в 2018 году мог оказаться в ЦСКА

Новые подробности назначения Аморима на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Бруней отправит на матч с Россией полупрофессионалов – есть реакция РФС

В Испании назвали следующего тренера «Реала»

Моуринью травмировали на тренировке «Фенербахче»

Новые подробности майской драки Мбаппе с президентом «ПСЖ»

ЦСКА нацелился на воспитанника «Ювентуса»

Матч чемпионата Казахстана завершился массовой дракой