Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Спартак». Игра состоится 27 октября, начало встречи запланировано на 14:15 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Пари НН»: Медведев, Эктов, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Веснер, Калинский, Царукян, Боселли.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
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Источник: «Бомбардир»