Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Спартак». Игра состоится 27 октября, начало встречи запланировано на 14:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Эктов, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Веснер, Калинский, Царукян, Боселли.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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