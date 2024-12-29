Мостовой рассказал, почему 2025 год будет для него знаменательным

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выступил с пожеланиями на 2025 год.

«В первую очередь всем хочется пожелать мира! А в спортивном плане... Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу! Как бы это смешно и банально ни звучало (смеется).

Ведь в следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста», – сказал Мостовой.