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    • Мостовой рассказал, почему 2025 год будет для него знаменательным

    Мостовой рассказал, почему 2025 год будет для него знаменательным

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выступил с пожеланиями на 2025 год.

    «В первую очередь всем хочется пожелать мира! А в спортивном плане... Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу! Как бы это смешно и банально ни звучало (смеется).

    Ведь в следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста», – сказал Мостовой.

    • Мостовой близок к получению тренерской лицензии.
    • Александр осенью стажировался в «Динамо».
    • Ранее Мостовой тренировал в Медиалиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 16:30
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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1735500616
    Мостовой,тебе бы больше подошла фамилия типа Треплов,Обещалко,Балаболкин,Физдоболкин.Выбирай
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