Зинченко сообщил, что едва не потерял ногу из-за травмы в России

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о травме, полученной в России. Она могла стоить игроку карьеры.

Зинченко имеет в виду повреждение, полученное в матче любительских московских команд в 2014 году.

«После повреждения меня пригласили на просмотр в «Хоффенхайм». В Германии меня осмотрел врач и сказал: «Вам повезло, что обратились вовремя. Если бы пришли позже, могли потерять ногу».

В тот момент моя жизнь перевернулась с ног на голову», – сказал Зинченко.