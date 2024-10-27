Зинченко сообщил, что едва не потерял ногу из-за травмы в России

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о травме, полученной в России. Она могла стоить игроку карьеры.
- Зинченко имеет в виду повреждение, полученное в матче любительских московских команд в 2014 году.
«После повреждения меня пригласили на просмотр в «Хоффенхайм». В Германии меня осмотрел врач и сказал: «Вам повезло, что обратились вовремя. Если бы пришли позже, могли потерять ногу».
В тот момент моя жизнь перевернулась с ног на голову», – сказал Зинченко.
- В 2015-2016 годах украинец провел 31 матч в РПЛ за «Уфу», забил 2 гола.
- Александр 4 раза брал АПЛ с «Манчестер Сити».
Источник: The Sun