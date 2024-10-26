Николич пообещал особый настрой ЦСКА на «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».
- В 13-м туре ЦСКА не смог победить дома «Факел» (0:0).
– Следующая игра – дерби. Что скажете?
– У меня было дерби в разных странах. Будет время подготовиться, у футболистов будет другой настрой. Будет лучше, чем сегодня. Очень рад этой игре. Будем работать.
– Вы знаете, что команде прощается все, если победить «Спартак»?
– Знаю. Узнал в первый день, как пришел в клуб.
- Дерби состоится 2 ноября на «ВЭБ Арене».
- «Спартак» тренирует соотечественник Николича Деян Станкович.
Источник: «Матч ТВ»