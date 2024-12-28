Пьянич вспомнил, что несколько лет назад говорили в «Барселоне» о Ямале

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич много слышал про Ламина Ямаля еще в период своих выступлений за «Барселону».

Босниец покинул клуб в 2022 году.

Ямаль дебютировал за «Барсу» в апреле 2023-го в 15-летнем возрасте.

С тех пор вингер забил 13 голов и сделал 21 ассист в 72 матчах.

«Мне нравится наблюдать за Ямалем, когда он владеет мячом. В «Барселоне» о нем говорили давно.

Все утверждали, что он станет звездой в будущем, и они оказались правы. Мы должны защищать его, потому что у него необыкновенный талант», – сказал Пьянич.