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    • Пьянич вспомнил, что несколько лет назад говорили в «Барселоне» о Ямале

    Пьянич вспомнил, что несколько лет назад говорили в «Барселоне» о Ямале

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич много слышал про Ламина Ямаля еще в период своих выступлений за «Барселону».

    • Босниец покинул клуб в 2022 году.
    • Ямаль дебютировал за «Барсу» в апреле 2023-го в 15-летнем возрасте.
    • С тех пор вингер забил 13 голов и сделал 21 ассист в 72 матчах.

    «Мне нравится наблюдать за Ямалем, когда он владеет мячом. В «Барселоне» о нем говорили давно.

    Все утверждали, что он станет звездой в будущем, и они оказались правы. Мы должны защищать его, потому что у него необыкновенный талант», – сказал Пьянич.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    28.12.2024 13:13
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