26 октября 2024 года на стадионе «Адзурри д'Италия» пройдет матч девятого тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Верону». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в чемпионате, но с разной текущей формой и статистикой.

«Аталанта» демонстрирует стабильную и уверенную игру в текущем сезоне, занимая шестое место с 13 очками после восьми туров. В последнем матче они уверенно обыграли «Венецию» (2:0), продолжив свою серию без поражений до трех игр в Серии А. Команда отличается высокой результативностью: за 8 матчей забито 18 голов, что делает их одним из самых атакующих коллективов в турнире.

Лучший бомбардир команды, Матео Ретеги, уже забил 8 мячей в 12 играх, подтверждая свою важность для «Аталанты». В последних пяти матчах они забили 11 голов, пропустив всего 2, что говорит о надежной обороне и мощной атаке.

Последние матчи «Аталанты»:

«Верона»

«Верона» занимает 13-е место с 9 очками после восьми туров и демонстрирует нестабильные результаты. В последнем матче они потерпели поражение от «Монцы» (0:3), что стало очередным доказательством проблем в обороне. В последних пяти играх команда пропустила 12 голов, в среднем 2.40 гола за матч, и это слабое звено «Вероны» может сыграть ключевую роль в предстоящем поединке.

Несмотря на трудности в защите, «Верона» способна забивать: за последние 5 матчей они отметились 7 голами. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, забивший 4 мяча в 9 играх.

Последние матчи «Вероны»:

Личные встречи

«Аталанта» доминирует в противостояниях с «Вероной». В последних 8 матчах они не проиграли в 6 играх против этого соперника, что указывает на их уверенность в матчах против «Вероны». Кроме того, «Аталанта» забивает в 7 последних встречах с этим оппонентом, что подчеркивает их способность эффективно действовать против этой защиты.

Последние личные встречи:

«Аталанта» 2:2 «Верона»

«Верона» 0:1 «Аталанта»

«Аталанта» 3:1 «Верона»

Статистика

«Аталанта»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

11 голов в последних 5 матчах

Пропущено 2 гола в последних 5 матчах

«Верона»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

7 голов в последних 5 матчах

Пропущено 12 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»

Учитывая текущие формы команд, «Аталанта» выглядит явным фаворитом в этом матче. Они имеют мощное нападение и стабильную оборону, в то время как «Верона» испытывает проблемы в защите. «Аталанта» имеет все шансы доминировать на поле и забить несколько голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущих форм команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аталанты» со счетом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за 9.00.