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    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Верона», Серия А, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Верона», Серия А, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Адзурри д'Италия» пройдет матч девятого тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Верону». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в чемпионате, но с разной текущей формой и статистикой.

    «Аталанта»

    «Аталанта» демонстрирует стабильную и уверенную игру в текущем сезоне, занимая шестое место с 13 очками после восьми туров. В последнем матче они уверенно обыграли «Венецию» (2:0), продолжив свою серию без поражений до трех игр в Серии А. Команда отличается высокой результативностью: за 8 матчей забито 18 голов, что делает их одним из самых атакующих коллективов в турнире.

    Лучший бомбардир команды, Матео Ретеги, уже забил 8 мячей в 12 играх, подтверждая свою важность для «Аталанты». В последних пяти матчах они забили 11 голов, пропустив всего 2, что говорит о надежной обороне и мощной атаке.

    Последние матчи «Аталанты»:

    «Верона»

    «Верона» занимает 13-е место с 9 очками после восьми туров и демонстрирует нестабильные результаты. В последнем матче они потерпели поражение от «Монцы» (0:3), что стало очередным доказательством проблем в обороне. В последних пяти играх команда пропустила 12 голов, в среднем 2.40 гола за матч, и это слабое звено «Вероны» может сыграть ключевую роль в предстоящем поединке.

    Несмотря на трудности в защите, «Верона» способна забивать: за последние 5 матчей они отметились 7 голами. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, забивший 4 мяча в 9 играх.

    Последние матчи «Вероны»:

    Личные встречи

    «Аталанта» доминирует в противостояниях с «Вероной». В последних 8 матчах они не проиграли в 6 играх против этого соперника, что указывает на их уверенность в матчах против «Вероны». Кроме того, «Аталанта» забивает в 7 последних встречах с этим оппонентом, что подчеркивает их способность эффективно действовать против этой защиты.

    Последние личные встречи:

    • «Аталанта» 2:2 «Верона»
    • «Верона» 0:1 «Аталанта»
    • «Аталанта» 3:1 «Верона»

    Статистика

    «Аталанта»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • 11 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 2 гола в последних 5 матчах

    «Верона»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • 7 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 12 голов в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»

    Учитывая текущие формы команд, «Аталанта» выглядит явным фаворитом в этом матче. Они имеют мощное нападение и стабильную оборону, в то время как «Верона» испытывает проблемы в защите. «Аталанта» имеет все шансы доминировать на поле и забить несколько голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и текущих форм команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аталанты» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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