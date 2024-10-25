26 октября 2024 года на стадионе «Адзурри д'Италия» пройдет матч девятого тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Верону». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в чемпионате, но с разной текущей формой и статистикой.
«Аталанта»
«Аталанта» демонстрирует стабильную и уверенную игру в текущем сезоне, занимая шестое место с 13 очками после восьми туров. В последнем матче они уверенно обыграли «Венецию» (2:0), продолжив свою серию без поражений до трех игр в Серии А. Команда отличается высокой результативностью: за 8 матчей забито 18 голов, что делает их одним из самых атакующих коллективов в турнире.
Лучший бомбардир команды, Матео Ретеги, уже забил 8 мячей в 12 играх, подтверждая свою важность для «Аталанты». В последних пяти матчах они забили 11 голов, пропустив всего 2, что говорит о надежной обороне и мощной атаке.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Аталанта» 0:0 «Селтик»
- «Венеция» 0:2 «Аталанта»
- «Аталанта» 5:1 «Дженоа»
- «Шахтер» 0:3 «Аталанта»
- «Болонья» 1:1 «Аталанта»
«Верона»
«Верона» занимает 13-е место с 9 очками после восьми туров и демонстрирует нестабильные результаты. В последнем матче они потерпели поражение от «Монцы» (0:3), что стало очередным доказательством проблем в обороне. В последних пяти играх команда пропустила 12 голов, в среднем 2.40 гола за матч, и это слабое звено «Вероны» может сыграть ключевую роль в предстоящем поединке.
Несмотря на трудности в защите, «Верона» способна забивать: за последние 5 матчей они отметились 7 голами. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, забивший 4 мяча в 9 играх.
Последние матчи «Вероны»:
- «Верона» 0:3 «Монца»
- «Верона» 2:1 «Венеция»
- «Комо» 3:2 «Верона»
- «Верона» 2:3 «Торино»
- «Лацио» 2:1 «Верона»
Личные встречи
«Аталанта» доминирует в противостояниях с «Вероной». В последних 8 матчах они не проиграли в 6 играх против этого соперника, что указывает на их уверенность в матчах против «Вероны». Кроме того, «Аталанта» забивает в 7 последних встречах с этим оппонентом, что подчеркивает их способность эффективно действовать против этой защиты.
Последние личные встречи:
- «Аталанта» 2:2 «Верона»
- «Верона» 0:1 «Аталанта»
- «Аталанта» 3:1 «Верона»
Статистика
«Аталанта»
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- 11 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 2 гола в последних 5 матчах
«Верона»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- 7 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 12 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»
Учитывая текущие формы команд, «Аталанта» выглядит явным фаворитом в этом матче. Они имеют мощное нападение и стабильную оборону, в то время как «Верона» испытывает проблемы в защите. «Аталанта» имеет все шансы доминировать на поле и забить несколько голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аталанты» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущих форм команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аталанты» со счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за 9.00.