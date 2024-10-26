26.10.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
6 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
4-1-2-1-2
96
Монтипо
96
Маньяни
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
21
Белахьян
20
Кастанос
8
Сердар
38
Чачуа
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
23
Колашинац
2
Палестра
2
Палестра
23
Колашинац
6
Брадарич
24
Данильюк
24
Данильюк
6
Брадарич
42
Коппола
88
Лазович
88
Лазович
42
Коппола
20
Кастанос
80
Силва
80
Силва
20
Кастанос
14
Роша Ливраменто
17
Алиду
17
Алиду
14
Роша Ливраменто
8
Сердар
10
Суслов
10
Суслов
8
Сердар
Остались в запасе
Аталанта
Верона
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
50
Federico Steffanoni
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
50
Federico Steffanoni
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Аталанта - Верона
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
3
15
Офсайды
1
2
Количество передач
785
349
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Вероны», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»