Черданцев сообщил, что едва не стал участником смертельного ДТП

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о ДТП, свидетелем которого стал.

«У меня сейчас прямо на глазах таксист сбил насмерть развозчика еды, который вылетел под колеса из ниоткуда. Если бы не таксист, он бы мне попал под колеса. В итоге таксист катается в истерике кубарем по земле, а развозчик лежит, смотрит в небо.

У нас в последнее время много запретительных инициатив. Запрещающих совершенно безвредные для граждан вещи. А вот то, что действительно доставляет беспокойство и является источником больших проблем для безопасности и здоровья, – с этим на происходит ничего.

Когда уже будут КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ любые самоходные приспособления для перемещения или переведены на проезжую часть на общих с другими транспортными средствами основаниях?

Как будут еду до подъезда доносить? Во-первых, можно размять ноги и до магазина дойти, как всю жизнь ходили. Во-вторых, если уж развозчик – он доехал до точки, припарковался, как любой автомобилист, и по тротуару пошел пешком до подъезда. Как будто в других странах нет развозчиков еды. Есть. Только они не летают на бешеной скорости по тротуарам, а потом на полном ходу с тротуара под колеса проезжающей машины. Это большая проблема, и ее нужно срочно решать!» – считает Черданцев.