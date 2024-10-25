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    • Черданцев сообщил, что едва не стал участником смертельного ДТП

    Черданцев сообщил, что едва не стал участником смертельного ДТП

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о ДТП, свидетелем которого стал.

    «У меня сейчас прямо на глазах таксист сбил насмерть развозчика еды, который вылетел под колеса из ниоткуда. Если бы не таксист, он бы мне попал под колеса. В итоге таксист катается в истерике кубарем по земле, а развозчик лежит, смотрит в небо.

    У нас в последнее время много запретительных инициатив. Запрещающих совершенно безвредные для граждан вещи. А вот то, что действительно доставляет беспокойство и является источником больших проблем для безопасности и здоровья, – с этим на происходит ничего.

    Когда уже будут КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ любые самоходные приспособления для перемещения или переведены на проезжую часть на общих с другими транспортными средствами основаниях?

    Как будут еду до подъезда доносить? Во-первых, можно размять ноги и до магазина дойти, как всю жизнь ходили. Во-вторых, если уж развозчик – он доехал до точки, припарковался, как любой автомобилист, и по тротуару пошел пешком до подъезда. Как будто в других странах нет развозчиков еды. Есть. Только они не летают на бешеной скорости по тротуарам, а потом на полном ходу с тротуара под колеса проезжающей машины. Это большая проблема, и ее нужно срочно решать!» – считает Черданцев.

    • Таксисту, сбившему курьера, грозит уголовное преследование.
    • Это не первое ДТП с участием курьеров. Например, несколько недель назад в Вологде сбили велокурьера, переезжавшего дорогу на красный сигнал светофора.
    • В России вскоре появится обязательство регистрировать средства индивидуальной мобильности (в частности, электросамокаты).

    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Сегодня, 09:28
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    Комментарии (4)
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    sined1951
    1729838977
    Полностью согласен!!! По тротуарам должны ходить только пешеходы.
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    Интерес
    1729840159
    Все знают,что надо решать,но не знают ,как...Что там сейчас в Китае(главном производителе индивидуального электротранспорта в мире)происходит,но восемь лет назад там на них катались только на специально оборудованных трассах.За пять дней пребывания в Чанчуне не видел ни одного на улицах "небольшого", по китайским меркам, семимиллионного(агломерация) города.
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    ...уефан
    1729841462
    ...угасающая жизнь смотрела в небо глазами разносчика пиццы(...
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    Спартач80
    1729846514
    Чердаку теперь будет что рассказать в трансляции матча...
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