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    • Прогноз на точный счет матча «Викингур» – «Серкль», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Викингур» – «Серкль», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Копавогсволлюр» в Исландии пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «Викингуром» и «Серклем». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе после неоднозначных стартов.

    Викингур

    «Викингур» Рейкьявик в предыдущем туре уступил кипрской «Омонии» со счетом 0:4. Команда продолжает демонстрировать нестабильную игру, особенно в защите, что отражается на статистике: в последних 5 матчах они пропустили 11 голов. Однако, несмотря на эти проблемы, «Викингур» активно атакует, забивая 12 голов в тех же 5 матчах. На домашнем поле команда старается использовать поддержку болельщиков, и из 9 последних матчей дома «Викингур» не проигрывал в 7.

    Последние матчи «Викингура» Рейкьявик:

    • «Акранес» 3:4 «Викингур» Рейкьявик
    • «Викингур» Рейкьявик 2:2 «Стьярнан»
    • «Омония» 4:0 «Викингур» Рейкьявик
    • «Валюр» 2:3 «Викингур» Рейкьявик
    • «Викингур» Рейкьявик 3:0 «Хафнарфьордур»

    Серкль Брюгге

    «Серкль Брюгге» в своем предыдущем матче Лиги Конференций уверенно обыграл «Санкт-Галлен» со счетом 6:2, что подчеркивает их атакующий потенциал. Однако команда испытывает проблемы в гостевых матчах турнира, проигрывая в 3 последних выездных играх. За последние 5 матчей «Серкль Брюгге» забил 9 голов и пропустил 7. Они демонстрируют стабильность в атаке, но в обороне остаются уязвимыми, пропуская в 10 из 12 последних матчей.

    Последние матчи «Серкля» Брюгге:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, поэтому предстоящий матч станет первым испытанием для обеих сторон в условиях европейских турниров.

    Статистика

    «Викингур» Рейкьявик

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    «Серкль» Брюгге

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч «Викингур» – «Серкль»

    Матч обещает быть результативным, так как обе команды демонстрируют хорошие атакующие способности, но уязвимы в защите. Учитывая нестабильную игру «Серкля» Брюгге в гостях и мощную атаку «Викингура» дома, можно ожидать, что хозяева попытаются взять инициативу. Однако обе команды, вероятно, найдут свои шансы в атаке, что приведет к обмену голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Викингура» – коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм и уязвимостей в защите обеих команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Викингура» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Викингура» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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