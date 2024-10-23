24 октября 2024 года на стадионе «Копавогсволлюр» в Исландии пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «Викингуром» и «Серклем». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе после неоднозначных стартов.

Викингур

«Викингур» Рейкьявик в предыдущем туре уступил кипрской «Омонии» со счетом 0:4. Команда продолжает демонстрировать нестабильную игру, особенно в защите, что отражается на статистике: в последних 5 матчах они пропустили 11 голов. Однако, несмотря на эти проблемы, «Викингур» активно атакует, забивая 12 голов в тех же 5 матчах. На домашнем поле команда старается использовать поддержку болельщиков, и из 9 последних матчей дома «Викингур» не проигрывал в 7.

Последние матчи «Викингура» Рейкьявик:

«Акранес» 3:4 «Викингур» Рейкьявик

«Викингур» Рейкьявик 2:2 «Стьярнан»

«Омония» 4:0 «Викингур» Рейкьявик

«Валюр» 2:3 «Викингур» Рейкьявик

«Викингур» Рейкьявик 3:0 «Хафнарфьордур»

Серкль Брюгге

«Серкль Брюгге» в своем предыдущем матче Лиги Конференций уверенно обыграл «Санкт-Галлен» со счетом 6:2, что подчеркивает их атакующий потенциал. Однако команда испытывает проблемы в гостевых матчах турнира, проигрывая в 3 последних выездных играх. За последние 5 матчей «Серкль Брюгге» забил 9 голов и пропустил 7. Они демонстрируют стабильность в атаке, но в обороне остаются уязвимыми, пропуская в 10 из 12 последних матчей.

Последние матчи «Серкля» Брюгге:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, поэтому предстоящий матч станет первым испытанием для обеих сторон в условиях европейских турниров.

Статистика

«Викингур» Рейкьявик

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

«Серкль» Брюгге

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Прогноз на матч «Викингур» – «Серкль»

Матч обещает быть результативным, так как обе команды демонстрируют хорошие атакующие способности, но уязвимы в защите. Учитывая нестабильную игру «Серкля» Брюгге в гостях и мощную атаку «Викингура» дома, можно ожидать, что хозяева попытаются взять инициативу. Однако обе команды, вероятно, найдут свои шансы в атаке, что приведет к обмену голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Викингура» – коэффициент 2.30

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм и уязвимостей в защите обеих команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Викингура» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 3:2 в пользу «Викингура» за коэффициент 9.00.