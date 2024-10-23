В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Матч состоится 23 октября 2024 года в 19:00 по московскому времени.
«Акрон»
Команда занимает 2-е место в группе D с 8 очками. За 5 матчей «Акрон» забил 6 голов и пропустил 11. Последние результаты:
- 18.10.2024, «Акрон» – «Зенит» 0:5;
- 05.10.2024, «Акрон» – «Пари НН» 2:2;
- 02.10.2024, «Зенит» – «Акрон» 5:1.
«Рубин»
Казанский клуб занимает 3-е место в группе D с 6 очками. За 5 матчей «Рубин» забил 6 голов и пропустил 4. Последние результаты:
- 20.10.2024, «Рубин» – «Динамо» 0:4;
- 05.10.2024, «Рубин» – «Ахмат» 2:0;
- 01.10.2024, «Рубин» – «Факел» 0:1.
Прогноз на матч «Акрон» – «Рубин»
Три последние встречи команд:
- 19.08.2024, «Акрон» – «Рубин» 1:2;
- 30.07.2024, «Рубин» – «Акрон» 4:0;
- 13.05.2023, «Рубин» – «Акрон» 3:2.
«Рубин» выигрывал в последних встречах с «Акроном», к тому же, после крупного поражения от «Динамо» казанцам нужно реабилитироваться перед своими фанатами. Впрочем, и «Акрон» не сдастся без боя. Вероятно, в игре будет забито немного голов. Поставим на ТМ 3.5 за 1.53.