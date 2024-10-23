В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Матч состоится 23 октября 2024 года в 19:00 по московскому времени.

«Акрон»

Команда занимает 2-е место в группе D с 8 очками. За 5 матчей «Акрон» забил 6 голов и пропустил 11. Последние результаты:

«Рубин»

Казанский клуб занимает 3-е место в группе D с 6 очками. За 5 матчей «Рубин» забил 6 голов и пропустил 4. Последние результаты:

Прогноз на матч «Акрон» – «Рубин»

Три последние встречи команд:

«Рубин» выигрывал в последних встречах с «Акроном», к тому же, после крупного поражения от «Динамо» казанцам нужно реабилитироваться перед своими фанатами. Впрочем, и «Акрон» не сдастся без боя. Вероятно, в игре будет забито немного голов. Поставим на ТМ 3.5 за 1.53.