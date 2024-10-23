Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Акрон» – «Рубин»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 23 октября 2024

    «Акрон» – «Рубин»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 23 октября 2024

    В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Матч состоится 23 октября 2024 года в 19:00 по московскому времени.

    «Акрон»

    Команда занимает 2-е место в группе D с 8 очками. За 5 матчей «Акрон» забил 6 голов и пропустил 11. Последние результаты:

    • 18.10.2024, «Акрон» – «Зенит» 0:5;
    • 05.10.2024, «Акрон» – «Пари НН» 2:2;
    • 02.10.2024, «Зенит» – «Акрон» 5:1.

    «Рубин»

    Казанский клуб занимает 3-е место в группе D с 6 очками. За 5 матчей «Рубин» забил 6 голов и пропустил 4. Последние результаты:

    • 20.10.2024, «Рубин» – «Динамо» 0:4;
    • 05.10.2024, «Рубин» – «Ахмат» 2:0;
    • 01.10.2024, «Рубин» – «Факел» 0:1.

    Прогноз на матч «Акрон» – «Рубин»

    Три последние встречи команд:

    • 19.08.2024, «Акрон» – «Рубин» 1:2;
    • 30.07.2024, «Рубин» – «Акрон» 4:0;
    • 13.05.2023, «Рубин» – «Акрон» 3:2.

    «Рубин» выигрывал в последних встречах с «Акроном», к тому же, после крупного поражения от «Динамо» казанцам нужно реабилитироваться перед своими фанатами. Впрочем, и «Акрон» не сдастся без боя. Вероятно, в игре будет забито немного голов. Поставим на ТМ 3.5 за 1.53.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 