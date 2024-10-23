23.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-1-3-3
31
Нагаев
21
Фернандес
3
Витор
3
Баранок
5
Москвичев
13
Чибота
21
Галоян
8
Хубулов
99
Тимошенко
99
Палиенко
71
Пестряков
3-2-3-1-1
38
Ставер
5
Ашурматов
2
Тесленко
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
96
Васильев
21
Зотов
88
Апшацев
23
Безруков
27
Чумич
99
Шабанхаджай
71
Пестряков
4
Савичев
4
Савичев
71
Пестряков
8
Хубулов
17
Бакаев
17
Бакаев
8
Хубулов
13
Чибота
11
Беншимоль
11
Беншимоль
13
Чибота
5
Ашурматов
5
Вуячич
5
Вуячич
5
Ашурматов
21
Зотов
22
Ходжа
22
Ходжа
21
Зотов
88
Апшацев
19
Иванов
19
Иванов
88
Апшацев
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
96
Васильев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
96
Васильев
Остались в запасе
Акрон
Рубин
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»