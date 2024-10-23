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  • «Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 17:50
Акрон
23.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
8' Д. Шабанхаджай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
3-1-3-3
31
Нагаев
21
Фернандес
3
Витор
3
Баранок
5
Москвичев
13
Чибота
21
Галоян
8
Хубулов
99
Тимошенко
99
Палиенко
71
Пестряков
3-2-3-1-1
38
Ставер
5
Ашурматов
2
Тесленко
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
96
Васильев
21
Зотов
88
Апшацев
23
Безруков
27
Чумич
99
Шабанхаджай
71
Пестряков
4
Савичев
4
Савичев
71
Пестряков
8
Хубулов
17
Бакаев
17
Бакаев
8
Хубулов
13
Чибота
11
Беншимоль
11
Беншимоль
13
Чибота
5
Ашурматов
5
Вуячич
5
Вуячич
5
Ашурматов
21
Зотов
22
Ходжа
22
Ходжа
21
Зотов
88
Апшацев
19
Иванов
19
Иванов
88
Апшацев
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
96
Васильев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
96
Васильев
Остались в запасе
Акрон
Рубин
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»

«Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Акрон
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