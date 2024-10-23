Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»