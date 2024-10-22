Азамат Мусагалиев назвал самого желанного соперника для ФК «10»: «Болею этой мечтой»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о своей мечте организовать матч с топ-клубом РПЛ.

– Может, «Спартаку» стоит тоже сыграть против вашей медийной команды? «Краснодар» вот сыграл, и результаты пошли.

– Я думаю, сейчас «Спартак» занят более важными проблемами, чем отвлечение на комиков. Но, конечно, я до сих пор болею этой мечтой – сыграть с любимым клубом. Почему нет?

– Выйдете на поле, если матч случится?

– Нет, я все-таки, как руководитель, отдал бы предпочтение более профессиональным ребятам.

Потому что для меня это момент развлечения, а для моих футболистов – это мечта. Я склонен к тому, чтобы каждый занимал свое место.