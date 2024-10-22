В среду, 23 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Оренбург» и «Химки». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 16:30 (мск).

Команда Владимира Слишковича замыкает квартет B, не набрав ни очка. «Оренбург» потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:10.

Последние результаты «Оренбурга»:

«Химки»

«Химки» набрали 5 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 1 победу в основное время, 1 – по пенальти и трижды проиграли, разница мячей – 5:14.

Предыдущие результаты «Химок»:

Очные встречи

22.09.24 «Химки» – «Оренбург» – 0:0;

31.07.24 «Химки» – «Оренбург» – 1:0;

04.11.22 «Химки» – «Оренбург» – 2:0;

03.09.22 «Оренбург» – «Химки» – 3:1;

31.10.19 «Оренбург» – «Химки» – 1:2.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Химки»

«Оренбург» и «Химки» при любом результате останутся на текущих местах. Тренеры могут дать отдохнуть основным игрокам, а вышедшие на поле футболисты сыграют в свое удовольствие. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.72.