В среду, 23 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Оренбург» и «Химки». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 16:30 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Слишковича замыкает квартет B, не набрав ни очка. «Оренбург» потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:10.
Последние результаты «Оренбурга»:
- 20.10.24 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:2 РПЛ;
- 05.10.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
- 01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России.
«Химки»
«Химки» набрали 5 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 1 победу в основное время, 1 – по пенальти и трижды проиграли, разница мячей – 5:14.
Предыдущие результаты «Химок»:
- 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ;
- 06.10.24 «Краснодар» – «Химки» – 4:0 РПЛ;
- 02.10.24 «Химки» – «Ростов» – 2:2, пен. 8:7 Кубок России.
Очные встречи
- 22.09.24 «Химки» – «Оренбург» – 0:0;
- 31.07.24 «Химки» – «Оренбург» – 1:0;
- 04.11.22 «Химки» – «Оренбург» – 2:0;
- 03.09.22 «Оренбург» – «Химки» – 3:1;
- 31.10.19 «Оренбург» – «Химки» – 1:2.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Химки»
«Оренбург» и «Химки» при любом результате останутся на текущих местах. Тренеры могут дать отдохнуть основным игрокам, а вышедшие на поле футболисты сыграют в свое удовольствие. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.72.