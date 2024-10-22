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    • «Оренбург» – «Химки»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 23 октября

    «Оренбург» – «Химки»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 23 октября

    В среду, 23 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Оренбург» и «Химки». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 16:30 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Владимира Слишковича замыкает квартет B, не набрав ни очка. «Оренбург» потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:10.

    Последние результаты «Оренбурга»:

    «Химки»

    «Химки» набрали 5 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 1 победу в основное время, 1 – по пенальти и трижды проиграли, разница мячей – 5:14.

    Предыдущие результаты «Химок»:

    • 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ;
    • 06.10.24 «Краснодар» – «Химки» – 4:0 РПЛ;
    • 02.10.24 «Химки» – «Ростов» – 2:2, пен. 8:7 Кубок России.

    Очные встречи

    • 22.09.24 «Химки» – «Оренбург» – 0:0;
    • 31.07.24 «Химки» – «Оренбург» – 1:0;
    • 04.11.22 «Химки» – «Оренбург» – 2:0;
    • 03.09.22 «Оренбург» – «Химки» – 3:1;
    • 31.10.19 «Оренбург» – «Химки» – 1:2.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Химки»

    «Оренбург» и «Химки» при любом результате останутся на текущих местах. Тренеры могут дать отдохнуть основным игрокам, а вышедшие на поле футболисты сыграют в свое удовольствие. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.72.

    Источник: «Бомбардир»

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