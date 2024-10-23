Тренер «Химок» Артига оценил работу женщины-арбитра Опейкиной

Главный тренер «Химок» Франк Артига остался доволен работой Веры Опейкиной.
- Женщина-арбитр обслуживала матч с «Оренбургом».
- Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- «Оренбург» дома победил со счетом 2:0.
– Единственная претензия к команде по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить быстрый гол.
Ко второму тайму претензий нет. Ребята собрались, старались забить, но не получилось. Самое главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке.
– Главный арбитр матча, Вера Опейкина, кажется, не столкнулась с какими‑то сложностями.
– Наверное, это самый лучший рефери за всю историю (улыбается). В российском чемпионате мне очень нравится судейство.
Наверное, лучший судья тот, которого ты не замечаешь на поле. И сегодня это было продемонстрировано.