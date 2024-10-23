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    • Тренер «Химок» Артига оценил работу женщины-арбитра Опейкиной

    Тренер «Химок» Артига оценил работу женщины-арбитра Опейкиной

    Главный тренер «Химок» Франк Артига остался доволен работой Веры Опейкиной.

    • Женщина-арбитр обслуживала матч с «Оренбургом».
    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Оренбург» дома победил со счетом 2:0.

    – Единственная претензия к команде по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить быстрый гол.

    Ко второму тайму претензий нет. Ребята собрались, старались забить, но не получилось. Самое главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке.

    – Главный арбитр матча, Вера Опейкина, кажется, не столкнулась с какими‑то сложностями.

    – Наверное, это самый лучший рефери за всю историю (улыбается). В российском чемпионате мне очень нравится судейство.

    Наверное, лучший судья тот, которого ты не замечаешь на поле. И сегодня это было продемонстрировано.

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    Источник: «Матч ТВ»

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