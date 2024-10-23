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    • Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками»

    Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча с «Химками».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Оренбург» дома победил со счетом 2:0.
    • Это не помогло команде выйти в плей-офф турнира.

    «Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы еще три‑четыре забить.

    Во втором тайме нас устраивал счет, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, «Химки» за 90 минут ничего не создали, – сказал Слишкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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