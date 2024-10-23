Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча с «Химками».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Оренбург» дома победил со счетом 2:0.

Это не помогло команде выйти в плей-офф турнира.

«Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы еще три‑четыре забить.

Во втором тайме нас устраивал счет, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, «Химки» за 90 минут ничего не создали, – сказал Слишкович.