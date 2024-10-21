Овчинников оценил тренерский талант Мостового

Начальник отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников рассказал, как проходит обучение Александра Мостового.
«Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он большой футболист со своей тренерской философией и своим видением футбола.
Если вынести вопрос за рамки обучения, то он очень любопытен с точки зрения тренерской профессии.
Думаю, рано или поздно это скажется, и он получит приглашение возглавить какой-то клуб», – сказал Овчинников.
- Ранее Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
- Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».