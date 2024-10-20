В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре Первой лиги сыграют «Енисей» и «Уфа». Игра состоится в Красноярске, начало – в 10:00 (мск).

«Енисей»

Команда набрала 17 очков и занимает 12-е место в таблице. Команда одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 14:16.

Последние результаты «Енисея»:

«Уфа»

«Уфа» имеет в активе 11 очков и располагается на 17-й строчке. Команда одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 13:21.

Последние результаты «Уфы»:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Енисей» – «Уфа»

Встречи между командами, как правило, проходят в плотной борьбе. Впрочем, команды частенько проводят результативные встречи. Поставим на ТБ 1.5 за 1.40.