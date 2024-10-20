В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре Первой лиги сыграют «Енисей» и «Уфа». Игра состоится в Красноярске, начало – в 10:00 (мск).
«Енисей»
Команда набрала 17 очков и занимает 12-е место в таблице. Команда одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 14:16.
Последние результаты «Енисея»:
- 12.10.24 «Родина» – «Енисей» – 1:1;
- 06.10.24 «Шинник» – «Енисей» – 2:0;
- 29.09.24 «Енисей» – «Урал» – 3:0.
«Уфа»
«Уфа» имеет в активе 11 очков и располагается на 17-й строчке. Команда одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 13:21.
Последние результаты «Уфы»:
- 15.10.24 «Уфа» – «Шинник» – 0:1;
- 12.10.24 «Уфа» – «Черноморец» – 0:3;
- 05.10.24 «Уфа» – «СКА-Хабаровск» – 3:3.
Очные встречи в Первой лиге
- 18.02.24 «Енисей» – «Уфа» – 0:0 (товарищеский матч);
- 13.05.23 «Уфа» – «Енисей» – 2:2;
- 10.02.23 «Енисей» – «Уфа» – 0:2 (товарищеский матч).
Прогноз на матч «Енисей» – «Уфа»
Встречи между командами, как правило, проходят в плотной борьбе. Впрочем, команды частенько проводят результативные встречи. Поставим на ТБ 1.5 за 1.40.