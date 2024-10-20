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    • «Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

    «Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

    Енисей
    20.10.2024, воскресенье, 10:00
    Россия. Первая лига, 15 тур
    1 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Уфа
    90+6' А. Окладников
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Енисей
    50
    Егор Шамов
    ВР
    5
    Эмерсон
    ЦЗ
    3
    Ян Цесь
    ЦЗ
    8
    Александр Ломакин
    ЦП
    23
    Кирилл Ушатов
    АП
    7
    Андреа Чуканов
    АП
    11
    Денис Тихонов
    ЛВ
    87
    Андрей Мазурин
    ЛВ
    44
    Михаил Тихонов
    ПВ
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    43
    Артур Гилязетдинов
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Уфа
    1
    Олег Баклов
    ВР
    45
    Александр Теняев
    ЦЗ
    62
    Вадим Карпов
    ЦЗ
    4
    Даниил Корнюшин
    ПЗ
    89
    Дмитрий Стоцкий
    ПЗ
    5
    Денис Кутин
    ПЗ
    15
    Валерий Бочеров
    ОП
    27
    Андрей Анисимов
    ОП
    88
    Мигран Агеян
    АП
    97
    Роман Пасевич
    ЛВ
    18
    Артем Гуренко
    ПВ
    Главный тренер
    Евгений Харлачев
    Енисей
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    20
    Максим Лайкин
    ОП
    88
    Денис Самойлов
    ЦП
    18
    Александр Надольский
    АП
    10
    Тимофей Шипунов
    АП
    6
    Амир Батырев
    АП
    13
    Даниил Григорьев
    ПВ
    28
    Илья Молтенинов
    ЦФ
    22
    Александр Канаплин
    ЦФ
    15
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Уфа
    40
    Алексей Чернов
    ВР
    38
    Глеб Захаров
    ЦЗ
    93
    Виктор Гараев
    ЦЗ
    10
    Расул Гыстаров
    ОП
    21
    Никита Мацхарашвили
    ЦП
    22
    Алихан Шаваев
    ЦП
    8
    Шамиль Исаев
    АП
    72
    Камиль Муллин
    ЦФ
    2-1-3-4
    50
    Шамов
    5
    Эмерсон
    3
    Цесь
    8
    Ломакин
    87
    Мазурин
    7
    Чуканов
    44
    Тихонов
    23
    Ушатов
    43
    Гилязетдинов
    9
    Савельев
    11
    Тихонов
    3-4-3
    1
    Баклов
    4
    Корнюшин
    45
    Теняев
    62
    Карпов
    5
    Кутин
    15
    Бочеров
    27
    Анисимов
    89
    Стоцкий
    18
    Гуренко
    88
    Агеян
    97
    Пасевич
    43
    Гилязетдинов
    18
    Надольский
    18
    Надольский
    43
    Гилязетдинов
    87
    Мазурин
    10
    Шипунов
    10
    Шипунов
    87
    Мазурин
    97
    Пасевич
    93
    Гараев
    93
    Гараев
    97
    Пасевич
    88
    Агеян
    8
    Исаев
    8
    Исаев
    88
    Агеян
    18
    Гуренко
    72
    Муллин
    72
    Муллин
    18
    Гуренко
    Остались в запасе
    Енисей
    Уфа
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    20
    Максим Лайкин
    ОП
    88
    Денис Самойлов
    ЦП
    6
    Амир Батырев
    АП
    13
    Даниил Григорьев
    ПВ
    28
    Илья Молтенинов
    ЦФ
    22
    Александр Канаплин
    ЦФ
    15
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    40
    Алексей Чернов
    ВР
    38
    Глеб Захаров
    ЦЗ
    10
    Расул Гыстаров
    ОП
    21
    Никита Мацхарашвили
    ЦП
    22
    Алихан Шаваев
    ЦП
    Главный тренер
    Евгений Харлачев
    Остались в запасе
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    20
    Максим Лайкин
    ОП
    88
    Денис Самойлов
    ЦП
    6
    Амир Батырев
    АП
    13
    Даниил Григорьев
    ПВ
    28
    Илья Молтенинов
    ЦФ
    22
    Александр Канаплин
    ЦФ
    15
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Остались в запасе
    40
    Алексей Чернов
    ВР
    38
    Глеб Захаров
    ЦЗ
    10
    Расул Гыстаров
    ОП
    21
    Никита Мацхарашвили
    ЦП
    22
    Алихан Шаваев
    ЦП
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Главный тренер
    Евгений Харлачев
    Статистика матча Енисей - Уфа
    1
    3
    Желтые карточки
    1
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Уфы», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 10:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Уфа »

    «Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.10.2024 09:16
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