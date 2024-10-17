В пятницу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Факел». Матч пройдет в Грозном, начало – в 20:15 (мск).

«Ахмат»

Команда Сергея Ташуева замыкает таблицу РПЛ, набрав 6 очков. «Ахмат» 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 7:20.

Последние результаты «Ахмата»:

«Факел»

«Факел» набрал 7 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 5:18.

Предыдущие результаты «Факела»:

06.10.24 «Факел» – «Динамо» Мх – 1:1 РПЛ;

01.10.24 «Рубин» – «Факел» – 0:1 Кубок России;

27.09.24 «Факел» – «Рубин» – 0:0.

Очные встречи

25.05.24 «Факел» – «Ахмат» – 2:0 РПЛ;

04.11.23 «Ахмат» – «Факел» – 1:2 РПЛ;

16.04.23 «Факел» – «Ахмат» – 1:1 РПЛ;

24.07.22 «Ахмат» – «Факел» – 2:1 РПЛ;

21.09.16 «Факел» – «Ахмат» – 1:1, пен. 3:5 Кубок России.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Факел»

У обеих команд проблемы в атаке – особенно это касается гостей. Предстоящая игра наверняка завершится с малым количеством забитых мячей или вообще без них. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.57.