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    «Ахмат» – «Факел»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 18 октября

    В пятницу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Факел». Матч пройдет в Грозном, начало – в 20:15 (мск).

    «Ахмат»

    Команда Сергея Ташуева замыкает таблицу РПЛ, набрав 6 очков. «Ахмат» 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 7:20.

    Последние результаты «Ахмата»:

    • 05.10.24 «Рубин» – «Ахмат» – 2:0 РПЛ;
    • 02.10.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 3:0 Кубок России;
    • 28.10.24 ЦСКА – «Ахмат» – 3:0.

    «Факел»

    «Факел» набрал 7 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 5:18.

    Предыдущие результаты «Факела»:

    • 06.10.24 «Факел» – «Динамо» Мх – 1:1 РПЛ;
    • 01.10.24 «Рубин» – «Факел» – 0:1 Кубок России;
    • 27.09.24 «Факел» – «Рубин» – 0:0.

    Очные встречи

    • 25.05.24 «Факел» – «Ахмат» – 2:0 РПЛ;
    • 04.11.23 «Ахмат» – «Факел» – 1:2 РПЛ;
    • 16.04.23 «Факел» – «Ахмат» – 1:1 РПЛ;
    • 24.07.22 «Ахмат» – «Факел» – 2:1 РПЛ;
    • 21.09.16 «Факел» – «Ахмат» – 1:1, пен. 3:5 Кубок России.

    Прогноз на матч «Ахмат»«Факел»

    У обеих команд проблемы в атаке – особенно это касается гостей. Предстоящая игра наверняка завершится с малым количеством забитых мячей или вообще без них. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.57.

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    Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 18 октября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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