«Факел» показал эмоциональную речь Пятибратова в раздевалке после победы над «Ахматом»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов обратился к команде по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата».
Его эмоциональную речь в раздевалке показала пресс-служба воронежского клуба.
«Я всю неделю видел перед собой целеустремленных игроков, смелых мужчин, настоящих воинов. Ваши эмоции меня радуют, потому что я люблю людей, которые стремятся к успеху.
Сегодня вечер, когда ваши дети, ваши родители, ваши жены будут гордиться вами. Надо это отметить по-мужски, хорошо, достойно.
Надо уметь радоваться. То, что мы вами гордимся, это и так понятно. Вы крутые, парни!» – сказал Пятибратов футболистам.
- «Факел» вырвал победу в Грозном со счетом 3:2.
- 3-й гол они забили на 94-й минуте, играя вдесятером.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.