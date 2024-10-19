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    • «Факел» показал эмоциональную речь Пятибратова в раздевалке после победы над «Ахматом»

    «Факел» показал эмоциональную речь Пятибратова в раздевалке после победы над «Ахматом»

    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов обратился к команде по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

    Его эмоциональную речь в раздевалке показала пресс-служба воронежского клуба.

    «Я всю неделю видел перед собой целеустремленных игроков, смелых мужчин, настоящих воинов. Ваши эмоции меня радуют, потому что я люблю людей, которые стремятся к успеху.

    Сегодня вечер, когда ваши дети, ваши родители, ваши жены будут гордиться вами. Надо это отметить по-мужски, хорошо, достойно.

    Надо уметь радоваться. То, что мы вами гордимся, это и так понятно. Вы крутые, парни!» – сказал Пятибратов футболистам.

    • «Факел» вырвал победу в Грозном со счетом 3:2.
    • 3-й гол они забили на 94-й минуте, играя вдесятером.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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