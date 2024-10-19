«Факел» показал эмоциональную речь Пятибратова в раздевалке после победы над «Ахматом»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов обратился к команде по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

Его эмоциональную речь в раздевалке показала пресс-служба воронежского клуба.

«Я всю неделю видел перед собой целеустремленных игроков, смелых мужчин, настоящих воинов. Ваши эмоции меня радуют, потому что я люблю людей, которые стремятся к успеху.

Сегодня вечер, когда ваши дети, ваши родители, ваши жены будут гордиться вами. Надо это отметить по-мужски, хорошо, достойно.

Надо уметь радоваться. То, что мы вами гордимся, это и так понятно. Вы крутые, парни!» – сказал Пятибратов футболистам.