«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 12-го тура РПЛ против «Ахмата».
Воронежский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам:
- на 32-й минуте – арбитр назначил штрафной в пользу «Ахмата», который привел к голу. В «Факеле» считают, что нарушения правил в том моменте не было.
- на 50-й минуте – арбитр не дал пенальти за удар по ноге Алексея Каштанова в штрафной площади «Ахмата».
Матч обслуживал Владислав Безбородов. «Факел» одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 3:2, играя вдесятером.