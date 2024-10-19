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    «Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

    В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

    Воронежский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам:

    • на 32-й минуте – арбитр назначил штрафной в пользу «Ахмата», который привел к голу. В «Факеле» считают, что нарушения правил в том моменте не было.
    • на 50-й минуте – арбитр не дал пенальти за удар по ноге Алексея Каштанова в штрафной площади «Ахмата».

    Матч обслуживал Владислав Безбородов. «Факел» одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 3:2, играя вдесятером.

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    Источник: Sport24

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