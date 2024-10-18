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    • Тренер «Ахмата» Ташуев сделал заявление о поражении от «Факела»

    Тренер «Ахмата» Ташуев сделал заявление о поражении от «Факела»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги проигранного матча 12-го тура РПЛ против «Факела».

    • Грозненцы уступили дома со счетом 2:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Ахмат» идет на последнем месте в таблице лиги.

    – Что случилось с командой во второй половине второго тайма?

    – Пенальти явно сыграл свою роль. При счете 2:1 мы имели достаточно большое преимущество, были моменты, должны были забивать третий мяч. На ровном месте три игрока атакуют одного Ильина, бросаются на него ни с того ни с сего и зарабатывают пенальти.

    Детская ошибка. Опытные футболисты. Один атакует, два страхующих. Зачем бросаться, зачем хватать руками? Я даже не могу объяснить такие ошибки.

    Это же не мальчики с улицы, а прошедшие огонь и воду футболисты, которые давно играют в «Ахмате». Нет объяснения вообще.

    Второй момент – когда у соперника выходят три опытных нападающих, а у нас нет вообще ни одного в номинале. Это, конечно, сложно. Я выпускаю Луну, Лечи (Садулаев) сломался. Ну какой Луна нападающий? Это даже как‑то забавно звучит: такого роста и без агрессии, без ничего.

    Разочаровали футболисты в том плане, что помимо всего прочего за очки надо сражаться. Вроде бы ведем игру, 2:1 счет, всe нормально, забивайте третий. Но нет одержимости, борьбы за очки. Как будто всe будет само.

    Здесь разочарование полнейшее, и стыдно перед болельщиками, что не даем результат. Делаешь много работы, а как будто бьешься в стену. Надо как‑то пробить эту стену, не знаю. Нужно что‑то сделать крайне резкое, чтобы футболисты понимали, что за место под солнцем нужно сражаться и умирать на поле.

    А не то, что сами соперники расступятся. Так не бывает. Так давать себя обыгрывать – невозможно. Будем анализировать. Но настоящие мужики должны выходить и сражаться на поле, а не субтильно (действовать), как некоторые футболисты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.10.2024 23:37
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    Комментарии (1)
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    Александр.Т.
    1729287408
    Свалил все на игроков, скоро попрут , будет опять шашлык просить коммент шоу когда приглашать будут))
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