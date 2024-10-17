В пятницу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится в Самаре, начало – в 18:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева располагается на 8-й позиции в РПЛ, набрав 12 очков. «Акрон» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 16:20.

Последние результаты «Акрона»:

«Зенит» набрал 26 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 8 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 23:4.

Предыдущие результаты «Зенита»:

Очные встречи в Кубке России

02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1;

27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4.

Прогноз на матч «Акрон» – «Зенит»

В рамках чемпионата команды встречаются впервые. «Акрон» постарается взять реванш за недавний разгром от «Зенита» в Кубке, но это вряд ли получится. Питерцы надежны – самая надежная команда РПЛ по игре в защите, а самарцы пропускают на уровне с аутсайдерами («Оренбургом» и «Ахматом»). Прогноз – ИТБ2 (1,5) с коэффициентом 1.55.