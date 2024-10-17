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    «Акрон» – «Зенит»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 18 октября

    В пятницу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится в Самаре, начало – в 18:00 (мск).

    «Акрон»

    Команда Заура Тедеева располагается на 8-й позиции в РПЛ, набрав 12 очков. «Акрон» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 16:20.

    Последние результаты «Акрона»:

    • 05.10.24 «Акрон» – «Пари НН» – 2:2 РПЛ;
    • 02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1 Кубок России;
    • 28.09.24 «Ростов» – «Акрон» – 0:2 РПЛ.

    «Зенит»

    «Зенит» набрал 26 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 8 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 23:4.

    Предыдущие результаты «Зенита»:

    Очные встречи в Кубке России

    • 02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1;
    • 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4.

    • Прогноз на матч «Акрон» – «Зенит»

    В рамках чемпионата команды встречаются впервые. «Акрон» постарается взять реванш за недавний разгром от «Зенита» в Кубке, но это вряд ли получится. Питерцы надежны – самая надежная команда РПЛ по игре в защите, а самарцы пропускают на уровне с аутсайдерами («Оренбургом» и «Ахматом»). Прогноз – ИТБ2 (1,5) с коэффициентом 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Борис34684
    1729155598
    Ставлю на ничью.
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