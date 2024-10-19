Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Бубнов прокомментировал разгром «Акрона» «Зенитом»

    Бывший защитник «Спартка» и сборной СССР Александр Бубнов после матча 12-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит» (0:5) предположил, что главный тренер тольяттинцев Заурбек Тедеев может быть отправлен в отставку.

    «В тактическом плане Сергей Семак ничего нового не придумал. Видимо, он и дальше будет играть с двумя центральными нападающими – Кассьеррой и Лусиано. Не могу также сказать, что заметна какая-то серьезная функциональная работа, «Зенит» не играл в таком уж быстром темпе.

    Поэтому в разгромной победе главный фактор – уровень соперника. «Зенит» провел даже не легкую тренировку перед игрой с «Локомотивом», а просто разминку.

    Никакой полезной информации о готовности «Зенита» к матчу с одним из основных конкурентов встреча с «Акроном» не дала. Пожалуй, тут даже игра может ввести в заблуждение тренерский штаб Семака. Да, забили классные голы, хорошо разыграли, но здесь больше даже не о победе «Зенита» хочется сказать, а о слабой игре «Акрона».

    Команда в середине турнирной таблицы, но так играют только аутсайдеры. Просто худший матч в сезоне, «Зенит» так легко никого не обыгрывал.

    И даже разгромно можно уступать по-разному. Команда Заурбека Тедеева делала это безвольно, очень много вопросов как к тренерском штабу, так и к игрокам. Складывается ощущение, что просто элементарных вещей не знают.

    В своей штрафной против соперника нужно играть персонально, плотно брать и действовать до конца. Нельзя передавать игрока, который начинает маневрировать, иначе потеряешь его, особенно если речь о такой команде, как «Зенит».

    Идя большими силами в атаку в матче с таким соперником, нужно возвращаться обратно на высокой скорости, а не бежать вполсилы. Обороняться нужно жeстко, буквально на грани фола, а не просто обозначать позицию. Как можно возвращаться в оборону всем составом и при этом оголять фланги?

    Столько вопросов к команде. Те же «Факел», «Пари НН», «Ахмат» в обороне играют намного жeстче. Если продолжат действовать в том же ключе, то скоро окажутся на дне. Полагаю, что после двух крупных поражений есть вероятность очередной отставки в РПЛ», – написал Бубнов.

    Новости по теме
    Бубнов проанализировал матч «Динамо» – ЦСКА 4
    Бубнов назвал двух игроков «Зенита», которые «сильно сдали» 21
    Бубнов оценил состав сборной России на октябрьский сбор 4
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 