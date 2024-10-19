Бубнов прокомментировал разгром «Акрона» «Зенитом»

Бывший защитник «Спартка» и сборной СССР Александр Бубнов после матча 12-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит» (0:5) предположил, что главный тренер тольяттинцев Заурбек Тедеев может быть отправлен в отставку.

«В тактическом плане Сергей Семак ничего нового не придумал. Видимо, он и дальше будет играть с двумя центральными нападающими – Кассьеррой и Лусиано. Не могу также сказать, что заметна какая-то серьезная функциональная работа, «Зенит» не играл в таком уж быстром темпе.

Поэтому в разгромной победе главный фактор – уровень соперника. «Зенит» провел даже не легкую тренировку перед игрой с «Локомотивом», а просто разминку.

Никакой полезной информации о готовности «Зенита» к матчу с одним из основных конкурентов встреча с «Акроном» не дала. Пожалуй, тут даже игра может ввести в заблуждение тренерский штаб Семака. Да, забили классные голы, хорошо разыграли, но здесь больше даже не о победе «Зенита» хочется сказать, а о слабой игре «Акрона».

Команда в середине турнирной таблицы, но так играют только аутсайдеры. Просто худший матч в сезоне, «Зенит» так легко никого не обыгрывал.

И даже разгромно можно уступать по-разному. Команда Заурбека Тедеева делала это безвольно, очень много вопросов как к тренерском штабу, так и к игрокам. Складывается ощущение, что просто элементарных вещей не знают.

В своей штрафной против соперника нужно играть персонально, плотно брать и действовать до конца. Нельзя передавать игрока, который начинает маневрировать, иначе потеряешь его, особенно если речь о такой команде, как «Зенит».

Идя большими силами в атаку в матче с таким соперником, нужно возвращаться обратно на высокой скорости, а не бежать вполсилы. Обороняться нужно жeстко, буквально на грани фола, а не просто обозначать позицию. Как можно возвращаться в оборону всем составом и при этом оголять фланги?

Столько вопросов к команде. Те же «Факел», «Пари НН», «Ахмат» в обороне играют намного жeстче. Если продолжат действовать в том же ключе, то скоро окажутся на дне. Полагаю, что после двух крупных поражений есть вероятность очередной отставки в РПЛ», – написал Бубнов.