РФС создаст «Клуб 1912» с политиками и бизнесменами для продвижения футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о создании бизнес-сообщества «Клуб 1912».

«Клуб 1912» объединит неравнодушных к спорту и футболу людей из мира политики, бизнеса и медиаиндустрии. Это будет принципиально новый коммуникационный формат продвижения футбола. Само название клуба – 1912 – выбрано неслучайно и относится к году образования Российского футбольного союза и рождения сборной России по футболу», – сказал Митрофанов.