РФС создаст «Клуб 1912» с политиками и бизнесменами для продвижения футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о создании бизнес-сообщества «Клуб 1912».
«Клуб 1912» объединит неравнодушных к спорту и футболу людей из мира политики, бизнеса и медиаиндустрии. Это будет принципиально новый коммуникационный формат продвижения футбола. Само название клуба – 1912 – выбрано неслучайно и относится к году образования Российского футбольного союза и рождения сборной России по футболу», – сказал Митрофанов.
- «Клуб 1912» будет презентован в Уфе на международном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет 17-19 октября.
- Всероссийский футбольный союз был учрежден 6 (19) января 1912 года. В том же году он был принят в ФИФА.