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    • РФС создаст «Клуб 1912» с политиками и бизнесменами для продвижения футбола

    РФС создаст «Клуб 1912» с политиками и бизнесменами для продвижения футбола

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о создании бизнес-сообщества «Клуб 1912».

    «Клуб 1912» объединит неравнодушных к спорту и футболу людей из мира политики, бизнеса и медиаиндустрии. Это будет принципиально новый коммуникационный формат продвижения футбола. Само название клуба – 1912 – выбрано неслучайно и относится к году образования Российского футбольного союза и рождения сборной России по футболу», – сказал Митрофанов.

    • «Клуб 1912» будет презентован в Уфе на международном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет 17-19 октября.
    • Всероссийский футбольный союз был учрежден 6 (19) января 1912 года. В том же году он был принят в ФИФА.

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    Источник: Metaratings.ru

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