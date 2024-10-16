Мбаппе обвинили в изнасиловании, скандал Черчесова, новый тренер сборной Англии и другие новости

Названа причина срыва матча России и Туркменистана в ноябре
«Манчестер Юнайтед» лишит выплат 82-летнего Фергюсона – шотландец будет терять около 2 миллионов ежегодно
Мбаппе обвинили в изнасиловании – есть реакции «Реала», Дешама и адвоката
Черчесов стал фигурантом языкового скандала в Казахстане – в правительстве страны потребовали провести разъяснительную работу с российским тренером
«Жирона» не взяла Тюкавина из-за украинцев в составе
В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»
В «Манчестер Сити» выбрали потенциального преемника Гвардиолы
«Бенфику» требуют отстранить от соревнований на срок до трех лет
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