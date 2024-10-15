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    Дешам прокомментировал обвинения Мбаппе в изнасиловании

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о проблемах Килиана Мбаппе.

    • Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей национальной команды в Лиге наций.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.
    • Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

    «Не знаю, насколько правдива эта информация. Сейчас новые слухи поступают отовсюду.

    Килиан достаточно взрослый, чтобы дать объяснения. У нас очень негативная среда. Лучше взять паузу, прежде чем что-то говорить.

    Я сохраняю дистанцию, но это не идет на пользу сборной Франции», – заявил Дешам.

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    Источник: L'Equipe

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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1729011213
    Всё чётко сказал. В сборной Франции идёт на пользу количество нег.ров. Самые белые франки это нег.ры. :)))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729013851
    Заговор масонских спецслужб
    Ответить
    Бриг
    1729017253
    Среди футболистов что-то многовато криминальных элементов.
    Ответить
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