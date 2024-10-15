Дешам прокомментировал обвинения Мбаппе в изнасиловании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о проблемах Килиана Мбаппе.

Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей национальной команды в Лиге наций.

Там он посещал ресторан и ночной клуб.

Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.

Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

«Не знаю, насколько правдива эта информация. Сейчас новые слухи поступают отовсюду.

Килиан достаточно взрослый, чтобы дать объяснения. У нас очень негативная среда. Лучше взять паузу, прежде чем что-то говорить.

Я сохраняю дистанцию, но это не идет на пользу сборной Франции», – заявил Дешам.