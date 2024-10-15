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    «Жирона» не взяла Тюкавина из-за украинцев в составе

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прошедшим летом мог оказаться в «Жироне».

    Агент футболиста Алексей Сафонов подтвердил, что испанский клуб делал предложение.

    – У Тюкавина были предложения из Испании?

    – Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик, и Цыганков.

    Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить.

    – Клубы из других стран?

    – Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
    • Константин – воспитанник «Динамо».
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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    Источник: Спортс’’

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