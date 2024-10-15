«Жирона» не взяла Тюкавина из-за украинцев в составе

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прошедшим летом мог оказаться в «Жироне».

Агент футболиста Алексей Сафонов подтвердил, что испанский клуб делал предложение.

– У Тюкавина были предложения из Испании?

– Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик, и Цыганков.

Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить.

– Клубы из других стран?

– Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда.