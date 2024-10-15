«Жирона» не взяла Тюкавина из-за украинцев в составе

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прошедшим летом мог оказаться в «Жироне».
Агент футболиста Алексей Сафонов подтвердил, что испанский клуб делал предложение.
– У Тюкавина были предложения из Испании?
– Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик, и Цыганков.
Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить.
– Клубы из других стран?
– Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда.
- В этом сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- Константин – воспитанник «Динамо».
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.