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    • Адвокат Мбаппе сделала заявление об обвинениях форварда «Реала» в изнасиловании

    Адвокат Мбаппе сделала заявление об обвинениях форварда «Реала» в изнасиловании

    Адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар дала комментарий по делу Килиана Мбаппе.

    • Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.
    • Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

    «Нам сообщили о жалобе, но пока даже неизвестно, на кого именно жаловалась пострадавшая.

    Килиан никогда не бывает один, поэтому он никогда не оказывается в рисковых ситуациях. Это полностью исключает возможность предосудительных действий с его стороны.

    Он сохраняет спокойствие, но в то же время его ошеломляет такой ажиотаж в СМИ. Килиан вообще не понимает, в чем его можно обвинить.

    Мбаппе был сегодня на тренировке, потому что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть. При этом он дал указание не закрывать глаза на озвученные обвинения.

    Недопустимо терпеть такую клевету в свой адрес. По этой причине мы подадим жалобу на ложное обвинение», – сказала адвокат.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 22:22
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    Адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар :"Ха-ха-ха,он даже мою просьбу об этом выполнить не смог!".
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