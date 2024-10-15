Адвокат Мбаппе сделала заявление об обвинениях форварда «Реала» в изнасиловании

Адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар дала комментарий по делу Килиана Мбаппе.

Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.

Там он посещал ресторан и ночной клуб.

Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.

Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

«Нам сообщили о жалобе, но пока даже неизвестно, на кого именно жаловалась пострадавшая.

Килиан никогда не бывает один, поэтому он никогда не оказывается в рисковых ситуациях. Это полностью исключает возможность предосудительных действий с его стороны.

Он сохраняет спокойствие, но в то же время его ошеломляет такой ажиотаж в СМИ. Килиан вообще не понимает, в чем его можно обвинить.

Мбаппе был сегодня на тренировке, потому что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть. При этом он дал указание не закрывать глаза на озвученные обвинения.

Недопустимо терпеть такую клевету в свой адрес. По этой причине мы подадим жалобу на ложное обвинение», – сказала адвокат.