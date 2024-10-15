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    • Заявление Министерства спорта Казахстана по поводу языкового скандала с участием Черчесова

    Заявление Министерства спорта Казахстана по поводу языкового скандала с участием Черчесова

    Министерство туризма и спорта Казахстана отреагировало на инцидент с участием главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции российскому специалисту задали вопрос на казахском языке.
    • Черчесов ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

    «В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

    Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

    Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

    Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям Министерства, и вмешательство в ее внутренние вопросы исключено. Тем не менее Министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.

    Министерство туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес», – говорится в заявлении.

    • Черчесова назначили 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

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    Источник: сайт министерства спорта Казахстана

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (5)
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    Strig
    1729007330
    *******...
    Ответить
    ...уефан
    1729007413
    ..."Вот, уроды!"(с)...
    Ответить
    Desma
    1729007828
    Черчесу надо было сказать по-французски: «je comprends seulement l'arabe», что понимает только арабский язык.
    Ответить
    subbotaspartak
    1729008149
    «В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. ......... А это на каком написали? Или перевод?
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