Реакция «Реала» на обвинения Мбаппе в изнасиловании

В «Реале» сохраняют спокойствие на фоне скандала с участием Килиана Мбаппе.

Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.

Там он посещал ресторан и ночной клуб.

Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.

Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

Внутри «Реала» эту тему предпочитают не обсуждать. В клубе считают появившуюся информацию ложной.

Руководство мадридцев убеждено, что таким образом недоброжелатели пытаются нанести ущерб репутации Мбаппе.