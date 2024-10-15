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    Реакция «Реала» на обвинения Мбаппе в изнасиловании

    В «Реале» сохраняют спокойствие на фоне скандала с участием Килиана Мбаппе.

    • Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.
    • Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

    Внутри «Реала» эту тему предпочитают не обсуждать. В клубе считают появившуюся информацию ложной.

    Руководство мадридцев убеждено, что таким образом недоброжелатели пытаются нанести ущерб репутации Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vladik12
    1728998169
    Не удержал в узде своего дружка.
    Ответить
    mutabor0992
    1728998174
    "Рафик полностью невиновник!"
    Ответить
    ...уефан
    1728998429
    ...он больше на терпилу похож, чем на подозреваемого, этот Мбапа... Но... Футболер хоррроший...
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    Spartak_forv@
    1728998826
    Пострадавшая женщина заявила,что насильник был молчалив,как черепашка.Таким образом,прокуратура вышла на след преступника
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    Ghork
    1728999330
    Перес старый лис отмажет если что...
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