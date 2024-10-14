15 октября 2024 года на стадионе «Кибунпарк» состоится матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Дании. Обе команды стремятся набрать важные очки, и этот матч обещает быть насыщенным тактическими ходами и борьбой.

Швейцария

Швейцария пока не может похвастаться удачными выступлениями в текущем турнире. После трех туров команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе. В последнем матче они проиграли Сербии со счетом 0:2. Лучший бомбардир команды Зеки Амдуни забил 8 голов в 21 матче, но даже его стараний не хватает для успешных результатов.

В последних пяти играх Швейцария забила всего 4 гола, а пропустила 9. В среднем команда забивает 0.8 гола за матч, что демонстрирует их проблемы с атакой. Оборона также не на высоте – 1.8 пропущенных гола в среднем за матч. Швейцария проигрывает в четырех последних матчах подряд и нуждается в кардинальных изменениях, чтобы улучшить свои результаты.

Последние матчи Швейцарии:

Сербия 2:0 Швейцария

Швейцария 1:4 Испания

Дания 2:0 Швейцария

Англия 1:1 Швейцария (5:3 пен.)

Швейцария 2:0 Италия

Дания

Дания выступает более уверенно и занимает второе место в группе с шестью очками после трех туров. В последнем матче они уступили Испании со счетом 0:1, но, несмотря на поражение, команда показывает стабильную игру. Лучший бомбардир команды – Пьер-Эмиль Хейбьерг, который забил 7 голов в 31 матче.

Дания в последних пяти матчах забила 4 гола, при этом пропустила всего 3, что демонстрирует их надежную оборону. В среднем они забивают 0.8 гола за матч и пропускают 0.6. Дания не проигрывает Швейцарии в семи последних очных встречах, что может дать им психологическое преимущество перед этим матчем.

Последние матчи Дании:

Испания 1:0 Дания

Дания 2:0 Сербия

Дания 2:0 Швейцария

Германия 2:0 Дания

Дания 0:0 Сербия

Личные встречи

История личных встреч свидетельствует о значительном преимуществе Дании. В последнем матче, состоявшемся 5 сентября 2024 года, Дания победила со счетом 2:0. В семи последних матчах против Швейцарии Дания не проигрывала, что указывает на их уверенность в противостояниях с этим соперником. Такое доминирование может сыграть важную роль и в предстоящем матче.

Статистика

Швейцария

Забивает в среднем: 0.8 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.8 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

Дания

Забивает в среднем: 0.8 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.6 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Швейцария – Дания

Учитывая текущую форму команд и статистику, Дания выглядит фаворитом в этом противостоянии. Команда демонстрирует надежную игру в обороне и умеет использовать свои шансы в атаке. Швейцарии будет сложно противостоять организованной обороне датчан, особенно с учетом их собственных проблем с результативностью.

Рекомендации для ставок:

Победа Дании – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Дании за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Дании с учетом их преимуществ в обороне и атаке.

Рекомендация: 1:0 в пользу Дании за коэффициент 6.50.