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    • Прогноз на точный счет матча Швейцария – Дания, Лига наций, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Швейцария – Дания, Лига наций, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе «Кибунпарк» состоится матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Дании. Обе команды стремятся набрать важные очки, и этот матч обещает быть насыщенным тактическими ходами и борьбой.

    Швейцария

    Швейцария пока не может похвастаться удачными выступлениями в текущем турнире. После трех туров команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе. В последнем матче они проиграли Сербии со счетом 0:2. Лучший бомбардир команды Зеки Амдуни забил 8 голов в 21 матче, но даже его стараний не хватает для успешных результатов.

    В последних пяти играх Швейцария забила всего 4 гола, а пропустила 9. В среднем команда забивает 0.8 гола за матч, что демонстрирует их проблемы с атакой. Оборона также не на высоте – 1.8 пропущенных гола в среднем за матч. Швейцария проигрывает в четырех последних матчах подряд и нуждается в кардинальных изменениях, чтобы улучшить свои результаты.

    Последние матчи Швейцарии:

    • Сербия 2:0 Швейцария

    • Швейцария 1:4 Испания

    • Дания 2:0 Швейцария

    • Англия 1:1 Швейцария (5:3 пен.)

    • Швейцария 2:0 Италия

    Дания

    Дания выступает более уверенно и занимает второе место в группе с шестью очками после трех туров. В последнем матче они уступили Испании со счетом 0:1, но, несмотря на поражение, команда показывает стабильную игру. Лучший бомбардир команды – Пьер-Эмиль Хейбьерг, который забил 7 голов в 31 матче.

    Дания в последних пяти матчах забила 4 гола, при этом пропустила всего 3, что демонстрирует их надежную оборону. В среднем они забивают 0.8 гола за матч и пропускают 0.6. Дания не проигрывает Швейцарии в семи последних очных встречах, что может дать им психологическое преимущество перед этим матчем.

    Последние матчи Дании:

    • Испания 1:0 Дания

    • Дания 2:0 Сербия

    • Дания 2:0 Швейцария

    • Германия 2:0 Дания

    • Дания 0:0 Сербия

    Личные встречи

    История личных встреч свидетельствует о значительном преимуществе Дании. В последнем матче, состоявшемся 5 сентября 2024 года, Дания победила со счетом 2:0. В семи последних матчах против Швейцарии Дания не проигрывала, что указывает на их уверенность в противостояниях с этим соперником. Такое доминирование может сыграть важную роль и в предстоящем матче.

    Статистика

    Швейцария

    • Забивает в среднем: 0.8 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.8 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    • 1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

    Дания

    • Забивает в среднем: 0.8 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.6 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Швейцария – Дания

    Учитывая текущую форму команд и статистику, Дания выглядит фаворитом в этом противостоянии. Команда демонстрирует надежную игру в обороне и умеет использовать свои шансы в атаке. Швейцарии будет сложно противостоять организованной обороне датчан, особенно с учетом их собственных проблем с результативностью.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Дании – коэффициент 2.00

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Дании за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Дании с учетом их преимуществ в обороне и атаке.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Дании за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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