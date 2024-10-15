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  • Швейцария – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Швейцария – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 20:35
Швейцария
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
2 : 2
Завершен
Дания
26' Р. Фройлер 45+1' З. Амдуни (П)
27' Г. Исаксен 69' К. Эриксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
8
Густав Исаксен
ПП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Швейцария
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Йенс Стаге
ЦП
12
Мадс Бидструп
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
19
Гарсия
17
Фернандес
5
Аканджи
4
Эльведи
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
7
Эмболо
10
Амдуни
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
18
Бах
3
Вестергор
6
Нельссон
13
Кристенсен
17
Доргу
8
Исаксен
20
Гренбек
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Хойлунд
22
Ридер
15
Угринич
15
Угринич
22
Ридер
11
Ндой
6
Сьерро
6
Сьерро
11
Ндой
8
Фройлер
20
Эбишер
20
Эбишер
8
Фройлер
10
Амдуни
6
Витциг
6
Витциг
10
Амдуни
7
Эмболо
14
Зекири
14
Зекири
7
Эмболо
17
Доргу
5
Меле
5
Меле
17
Доргу
8
Исаксен
14
Стаге
14
Стаге
8
Исаксен
9
Хойлунд
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
6
Нельссон
12
Дольберг
12
Дольберг
6
Нельссон
20
Гренбек
19
Винд
19
Винд
20
Гренбек
Остались в запасе
Швейцария
Дания
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Мадс Бидструп
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Мадс Бидструп
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Швейцария - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
580
380
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Дании, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Дания

Швейцария – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Дания Швейцария
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