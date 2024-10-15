15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
Лига наций, группа A4, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
4-1-2-1-2
1
Кобель
19
Гарсия
17
Фернандес
5
Аканджи
4
Эльведи
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
7
Эмболо
10
Амдуни
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
18
Бах
3
Вестергор
6
Нельссон
13
Кристенсен
17
Доргу
8
Исаксен
20
Гренбек
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Хойлунд
22
Ридер
15
Угринич
15
Угринич
22
Ридер
11
Ндой
6
Сьерро
6
Сьерро
11
Ндой
8
Фройлер
20
Эбишер
20
Эбишер
8
Фройлер
10
Амдуни
6
Витциг
6
Витциг
10
Амдуни
7
Эмболо
14
Зекири
14
Зекири
7
Эмболо
17
Доргу
5
Меле
5
Меле
17
Доргу
8
Исаксен
14
Стаге
14
Стаге
8
Исаксен
9
Хойлунд
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
6
Нельссон
12
Дольберг
12
Дольберг
6
Нельссон
20
Гренбек
19
Винд
19
Винд
20
Гренбек
Остались в запасе
Швейцария
Дания
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Мадс Бидструп
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Мадс Бидструп
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Швейцария - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
580
380
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Дании, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Дания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»