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    • Губерниев высказался о возможности сыграть в Медиалиге после скандала

    Губерниев высказался о возможности сыграть в Медиалиге после скандала

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о драке на матче Медилаги между «СКА-Ростов» и LitEnergy.

    «В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Медиалига вместо того, чтобы дарить радость людям, пропагандировать здоровый образ жизни, занимается черти чем. Мало того, что там стали играть профессионалы, очень жесткая стала игра, а теперь вместо футбола еще и вот эта фигня.

    Мне очень обидно и досадно. Я в свое время собирался принять участие в Медиалиге в том или ином виде, а сейчас мне хочется бежать куда подальше.

    Сложно сказать, закрыт ли вопрос матча со сборной России после такого. Понимаю опасения наших футболистов – а если кто-то травму получит на ровном месте? Медиалиге много чести играть со сборной России. Даже в нынешних непростых сложившихся условиях отстранения наших спортсменов», – сказал Губерниев.

    • Во время матча блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, в ответ на оскорбления со стороны болельщиков медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), нанeс удар по лицу одному из фанатов. После этого началась массовая потасовка.
    • Позднее Литвин был позже задержан полицией.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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