Губерниев высказался о возможности сыграть в Медиалиге после скандала

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о драке на матче Медилаги между «СКА-Ростов» и LitEnergy.

«В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Медиалига вместо того, чтобы дарить радость людям, пропагандировать здоровый образ жизни, занимается черти чем. Мало того, что там стали играть профессионалы, очень жесткая стала игра, а теперь вместо футбола еще и вот эта фигня.

Мне очень обидно и досадно. Я в свое время собирался принять участие в Медиалиге в том или ином виде, а сейчас мне хочется бежать куда подальше.

Сложно сказать, закрыт ли вопрос матча со сборной России после такого. Понимаю опасения наших футболистов – а если кто-то травму получит на ровном месте? Медиалиге много чести играть со сборной России. Даже в нынешних непростых сложившихся условиях отстранения наших спортсменов», – сказал Губерниев.