13 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» пройдет матч четвертого тура Лиги наций между сборными Австрии и Норвегии. Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть напряженным и результативным.
Австрия
Сборная Австрии начала турнир с уверенной победы над Казахстаном (4:0) в прошлом туре. После трех туров Австрия занимает второе место в группе, набрав четыре очка. Лидер команды – Кристоф Баумгартнер, который забил 12 голов в 25 матчах, и продолжает быть основной атакующей силой сборной. Австрийцы отличаются стабильной атакующей игрой – в последних пяти матчах они забили 10 голов. Однако оборона команды подводит, так как за те же пять матчей Австрия пропустила семь голов.
Последние матчи Австрии:
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Австрия 4:0 Казахстан
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Норвегия 2:1 Австрия
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Словения 1:1 Австрия
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Австрия 1:2 Турция
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Нидерланды 2:3 Австрия
Норвегия
Сборная Норвегии возглавляет группу, набрав семь очков после трех туров. Команда Эрлинга Холанда, который уже забил 18 голов в 18 матчах, демонстрирует уверенную игру. Норвегия не проигрывает в трех последних матчах в Лиге наций, показывая качественную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах Норвегия забила девять голов и пропустила всего четыре. Атака команды выглядит мощной, и они намерены продолжить свою успешную серию.
Последние матчи Норвегии:
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Норвегия 3:0 Словения
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Норвегия 2:1 Австрия
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Казахстан 0:0 Норвегия
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Дания 3:1 Норвегия
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Норвегия 3:0 Косово
Личные встречи
Австрия и Норвегия регулярно встречаются на международной арене. В последней встрече, которая состоялась 9 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Норвегия одержала победу со счетом 2:1. История личных встреч показывает, что обе команды способны навязать борьбу друг другу, однако в последних матчах преимущество было на стороне Норвегии.
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Лига наций (09.09.2024): Норвегия 2:1 Австрия
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Лига наций (18.11.2020): Австрия 1:1 Норвегия
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Лига наций (04.09.2020): Норвегия 1:2 Австрия
Статистика
Австрия
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Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 10 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
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2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Норвегия
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Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 9 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
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3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Австрия» – «Норвегия»
Учитывая текущие формы команд и статистику, можно ожидать, что матч будет результативным. Норвегия выглядит более уверенно в обороне и атаке, и, учитывая их последние успехи против Австрии, они могут одержать победу и в этом матче. Австрия также будет стремиться к атакующим действиям, но проблемы в обороне могут помешать им удержать результат.
Рекомендации для ставок:
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Победа Норвегии – коэффициент 2.20
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Обе команды забьют – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа Норвегии за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом выглядит победа Норвегии с минимальным перевесом.
Рекомендация: 1:2 в пользу Норвегии за 8.00.