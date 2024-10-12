13 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» пройдет матч четвертого тура Лиги наций между сборными Австрии и Норвегии. Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть напряженным и результативным.

Австрия

Сборная Австрии начала турнир с уверенной победы над Казахстаном (4:0) в прошлом туре. После трех туров Австрия занимает второе место в группе, набрав четыре очка. Лидер команды – Кристоф Баумгартнер, который забил 12 голов в 25 матчах, и продолжает быть основной атакующей силой сборной. Австрийцы отличаются стабильной атакующей игрой – в последних пяти матчах они забили 10 голов. Однако оборона команды подводит, так как за те же пять матчей Австрия пропустила семь голов.

Последние матчи Австрии:

Австрия 4:0 Казахстан

Норвегия 2:1 Австрия

Словения 1:1 Австрия

Австрия 1:2 Турция

Нидерланды 2:3 Австрия

Норвегия

Сборная Норвегии возглавляет группу, набрав семь очков после трех туров. Команда Эрлинга Холанда, который уже забил 18 голов в 18 матчах, демонстрирует уверенную игру. Норвегия не проигрывает в трех последних матчах в Лиге наций, показывая качественную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах Норвегия забила девять голов и пропустила всего четыре. Атака команды выглядит мощной, и они намерены продолжить свою успешную серию.

Последние матчи Норвегии:

Норвегия 3:0 Словения

Норвегия 2:1 Австрия

Казахстан 0:0 Норвегия

Дания 3:1 Норвегия

Норвегия 3:0 Косово

Личные встречи

Австрия и Норвегия регулярно встречаются на международной арене. В последней встрече, которая состоялась 9 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Норвегия одержала победу со счетом 2:1. История личных встреч показывает, что обе команды способны навязать борьбу друг другу, однако в последних матчах преимущество было на стороне Норвегии.

Лига наций (09.09.2024): Норвегия 2:1 Австрия

Лига наций (18.11.2020): Австрия 1:1 Норвегия

Лига наций (04.09.2020): Норвегия 1:2 Австрия

Статистика

Австрия

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Норвегия

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Австрия» – «Норвегия»

Учитывая текущие формы команд и статистику, можно ожидать, что матч будет результативным. Норвегия выглядит более уверенно в обороне и атаке, и, учитывая их последние успехи против Австрии, они могут одержать победу и в этом матче. Австрия также будет стремиться к атакующим действиям, но проблемы в обороне могут помешать им удержать результат.

Рекомендации для ставок:

Победа Норвегии – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа Норвегии за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом выглядит победа Норвегии с минимальным перевесом.

Рекомендация: 1:2 в пользу Норвегии за 8.00.