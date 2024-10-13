13.10.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B3, 4 тур
Лига наций, группа B3, 4 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Австрия
Австрия
4-3-2-1
13
Пенц
5
Пош
5
Траунер
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
19
Баумгартнер
10
Шмид
7
Арнаутович
3-3-1-1-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
21
Ханше-Ольсен
3
Айер
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
5
Вольфе
2
Торсбю
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
5
Траунер
25
Свобода
25
Свобода
5
Траунер
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
19
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
19
Баумгартнер
10
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
10
Шмид
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
14
Рюэрсон
6
Берг
6
Берг
14
Рюэрсон
20
Нуса
19
Майре
19
Майре
20
Нуса
2
Торсбю
19
Доннум
19
Доннум
2
Торсбю
5
Вольфе
17
Хеггем
17
Хеггем
5
Вольфе
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
Остались в запасе
Австрия
Норвегия
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Австрия - Норвегия
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
573
298
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
7
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча Австрия против Норвегия, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»