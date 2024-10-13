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  • Австрия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Австрия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

13 октября 2024, 20:35
Австрия
13.10.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B3, 4 тур
5 : 1
Завершен
Норвегия
8' М. Арнаутович 49' М. Арнаутович (П) 58' Ф. Линхарт 62' С. Пош 71' М. Грегоритч
39' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
(К) ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
15
Сондре Лангас
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-3-2-1
13
Пенц
5
Пош
5
Траунер
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
19
Баумгартнер
10
Шмид
7
Арнаутович
3-3-1-1-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
21
Ханше-Ольсен
3
Айер
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
5
Вольфе
2
Торсбю
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
5
Траунер
25
Свобода
25
Свобода
5
Траунер
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
19
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
19
Баумгартнер
10
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
10
Шмид
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
14
Рюэрсон
6
Берг
6
Берг
14
Рюэрсон
20
Нуса
19
Майре
19
Майре
20
Нуса
2
Торсбю
19
Доннум
19
Доннум
2
Торсбю
5
Вольфе
17
Хеггем
17
Хеггем
5
Вольфе
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
Остались в запасе
Австрия
Норвегия
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Австрия - Норвегия
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
573
298
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
7
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча Австрия против Норвегия, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Норвегия

Австрия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Норвегия Австрия
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