13 октября 2024 года на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Армении и Северной Македонии. Обе команды показывают разную форму в последних играх, и предстоящая встреча обещает быть интересной.
Армения
Сборная Армении продолжает свою борьбу в Лиге наций, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего. В предыдущем туре команда сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2). За последние пять матчей Армения забила девять голов, но пропустила восемь, что свидетельствует о проблемах в обороне. Тем не менее, в атаке команда действует уверенно, и главный бомбардир Лукас Селараян, забивший пять голов в семнадцати матчах, остается ключевой фигурой.
Последние матчи Армении:
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Фарерские о-ва 2:2 Армения
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Северная Македония 2:0 Армения
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Армения 4:1 Латвия
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Армения 2:1 Казахстан
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Словения 2:1 Армения
Северная Македония
Сборная Северной Македонии в последних матчах демонстрирует уверенную игру. Команда победила Латвию со счетом 3:0 в прошлом туре Лиги наций и занимает первое место в своей группе. Северная Македония не проигрывает в трех последних матчах и стабильно забивает в каждом из них. Главный бомбардир команды, Энис Барди, уже забил девять голов в двадцати трех матчах и продолжает вести команду вперед.
Последние матчи Северной Македонии:
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Латвия 0:3 Северная Македония
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Северная Македония 2:0 Армения
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Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония
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Чехия 2:1 Северная Македония
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Хорватия 3:0 Северная Македония
Личные встречи
Северная Македония имеет преимущество в последних очных встречах с Арменией, одержав три победы подряд. Последняя игра, состоявшаяся 10 сентября 2024 года, завершилась победой Северной Македонии со счетом 2:0. Этот факт может оказать влияние на настрой обеих команд в предстоящем матче.
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Лига наций (10.09.2024): Северная Македония 2:0 Армения
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Товарищеский матч (17.10.2023): Северная Македония 3:1 Армения
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Квалификация ЧМ (11.11.2021): Армения 0:5 Северная Македония
Статистика
Армения:
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Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Северная Македония:
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Прогноз на матч Армения – Северная Македония
Обе команды демонстрируют результативную игру в последних матчах, однако их защита оставляет желать лучшего. Северная Македония имеет преимущество в очных встречах, что придает им дополнительную уверенность перед этим матчем. Армения, несмотря на проблемы в обороне, обладает атакующим потенциалом и способна создать опасные моменты.
Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, ожидается напряженная борьба с голами с обеих сторон. Северная Македония выглядит более стабильно, что позволяет предположить их небольшое преимущество в этом матче.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 1.85
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
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Победа Северной Македонии – коэффициент 2.40
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет: 1:2.
Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.