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    • Прогноз на точный счет матча Армения – Северная Македония, Лига наций, 13 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Армения – Северная Македония, Лига наций, 13 октября 2024 года

    13 октября 2024 года на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Армении и Северной Македонии. Обе команды показывают разную форму в последних играх, и предстоящая встреча обещает быть интересной.

    Армения

    Сборная Армении продолжает свою борьбу в Лиге наций, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего. В предыдущем туре команда сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2). За последние пять матчей Армения забила девять голов, но пропустила восемь, что свидетельствует о проблемах в обороне. Тем не менее, в атаке команда действует уверенно, и главный бомбардир Лукас Селараян, забивший пять голов в семнадцати матчах, остается ключевой фигурой.

    Последние матчи Армении:

    • Фарерские о-ва 2:2 Армения

    • Северная Македония 2:0 Армения

    • Армения 4:1 Латвия

    • Армения 2:1 Казахстан

    • Словения 2:1 Армения

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии в последних матчах демонстрирует уверенную игру. Команда победила Латвию со счетом 3:0 в прошлом туре Лиги наций и занимает первое место в своей группе. Северная Македония не проигрывает в трех последних матчах и стабильно забивает в каждом из них. Главный бомбардир команды, Энис Барди, уже забил девять голов в двадцати трех матчах и продолжает вести команду вперед.

    Последние матчи Северной Македонии:

    • Латвия 0:3 Северная Македония

    • Северная Македония 2:0 Армения

    • Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония

    • Чехия 2:1 Северная Македония

    • Хорватия 3:0 Северная Македония

    Личные встречи

    Северная Македония имеет преимущество в последних очных встречах с Арменией, одержав три победы подряд. Последняя игра, состоявшаяся 10 сентября 2024 года, завершилась победой Северной Македонии со счетом 2:0. Этот факт может оказать влияние на настрой обеих команд в предстоящем матче.

    • Лига наций (10.09.2024): Северная Македония 2:0 Армения

    • Товарищеский матч (17.10.2023): Северная Македония 3:1 Армения

    • Квалификация ЧМ (11.11.2021): Армения 0:5 Северная Македония

    Статистика

    Армения:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Северная Македония:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Прогноз на матч Армения – Северная Македония

    Обе команды демонстрируют результативную игру в последних матчах, однако их защита оставляет желать лучшего. Северная Македония имеет преимущество в очных встречах, что придает им дополнительную уверенность перед этим матчем. Армения, несмотря на проблемы в обороне, обладает атакующим потенциалом и способна создать опасные моменты.

    Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, ожидается напряженная борьба с голами с обеих сторон. Северная Македония выглядит более стабильно, что позволяет предположить их небольшое преимущество в этом матче.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

    • Победа Северной Македонии – коэффициент 2.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет: 1:2.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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