13 октября 2024 года на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Армении и Северной Македонии. Обе команды показывают разную форму в последних играх, и предстоящая встреча обещает быть интересной.

Армения

Сборная Армении продолжает свою борьбу в Лиге наций, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего. В предыдущем туре команда сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2). За последние пять матчей Армения забила девять голов, но пропустила восемь, что свидетельствует о проблемах в обороне. Тем не менее, в атаке команда действует уверенно, и главный бомбардир Лукас Селараян, забивший пять голов в семнадцати матчах, остается ключевой фигурой.

Последние матчи Армении:

Фарерские о-ва 2:2 Армения

Северная Македония 2:0 Армения

Армения 4:1 Латвия

Армения 2:1 Казахстан

Словения 2:1 Армения

Северная Македония

Сборная Северной Македонии в последних матчах демонстрирует уверенную игру. Команда победила Латвию со счетом 3:0 в прошлом туре Лиги наций и занимает первое место в своей группе. Северная Македония не проигрывает в трех последних матчах и стабильно забивает в каждом из них. Главный бомбардир команды, Энис Барди, уже забил девять голов в двадцати трех матчах и продолжает вести команду вперед.

Последние матчи Северной Македонии:

Латвия 0:3 Северная Македония

Северная Македония 2:0 Армения

Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония

Чехия 2:1 Северная Македония

Хорватия 3:0 Северная Македония

Личные встречи

Северная Македония имеет преимущество в последних очных встречах с Арменией, одержав три победы подряд. Последняя игра, состоявшаяся 10 сентября 2024 года, завершилась победой Северной Македонии со счетом 2:0. Этот факт может оказать влияние на настрой обеих команд в предстоящем матче.

Лига наций (10.09.2024): Северная Македония 2:0 Армения

Товарищеский матч (17.10.2023): Северная Македония 3:1 Армения

Квалификация ЧМ (11.11.2021): Армения 0:5 Северная Македония

Статистика

Армения:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Северная Македония:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Прогноз на матч Армения – Северная Македония

Обе команды демонстрируют результативную игру в последних матчах, однако их защита оставляет желать лучшего. Северная Македония имеет преимущество в очных встречах, что придает им дополнительную уверенность перед этим матчем. Армения, несмотря на проблемы в обороне, обладает атакующим потенциалом и способна создать опасные моменты.

Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, ожидается напряженная борьба с голами с обеих сторон. Северная Македония выглядит более стабильно, что позволяет предположить их небольшое преимущество в этом матче.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Победа Северной Македонии – коэффициент 2.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет: 1:2.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.