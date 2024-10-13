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  • Армения – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Армения – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

13 октября 2024, 17:50
Армения
13.10.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C4, 4 тур
0 : 2
Завершен
Северная Македония
72' Б. Миовски 85' И. Алими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
24
Боян Димоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Исник Алими
ЦП
10
Энис Барди
(К) АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Северная Македония
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
4
Andrej Stojchevski
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
17
Лирим Камили
ПВ
20
Димитар Митровски
ПВ
3-3-1-2-1
1
Чанчаревич
2
Мурадян
3
Ароян
2
Калисир
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
23
Бичахчян
10
Зелараян
10
Сперцян
18
Миранян
3-3-1-2-1
23
Димитриевски
25
Манев
5
Зайков
4
Серафимов
8
Алиоски
21
Атанасов
24
Димоски
22
Алими
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
13
Оганесян
20
Дашян
20
Дашян
13
Оганесян
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
18
Миранян
17
Ранос
17
Ранос
18
Миранян
2
Мурадян
14
Манвелян
14
Манвелян
2
Мурадян
10
Барди
3
Ашковски
3
Ашковски
10
Барди
25
Манев
14
Велкоски
14
Велкоски
25
Манев
21
Атанасов
18
Костадинов
18
Костадинов
21
Атанасов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
24
Димоски
17
Камили
17
Камили
24
Димоски
Остались в запасе
Армения
Северная Македония
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Армения - Северная Македония
2
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
2
Количество передач
493
367
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Северная Македония, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Северная Македония

Армения – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Северная Македония Армения
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