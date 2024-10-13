13.10.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C4, 4 тур
Лига наций, группа C4, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
3-3-1-2-1
1
Чанчаревич
2
Мурадян
3
Ароян
2
Калисир
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
23
Бичахчян
10
Зелараян
10
Сперцян
18
Миранян
3-3-1-2-1
23
Димитриевски
25
Манев
5
Зайков
4
Серафимов
8
Алиоски
21
Атанасов
24
Димоски
22
Алими
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
13
Оганесян
20
Дашян
20
Дашян
13
Оганесян
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
18
Миранян
17
Ранос
17
Ранос
18
Миранян
2
Мурадян
14
Манвелян
14
Манвелян
2
Мурадян
10
Барди
3
Ашковски
3
Ашковски
10
Барди
25
Манев
14
Велкоски
14
Велкоски
25
Манев
21
Атанасов
18
Костадинов
18
Костадинов
21
Атанасов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
24
Димоски
17
Камили
17
Камили
24
Димоски
Остались в запасе
Армения
Северная Македония
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Армения - Северная Македония
2
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
2
Количество передач
493
367
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Северная Македония, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Северная Македония
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»